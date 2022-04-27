KOBİ’ler iş ortaklarını seçerken aradıkları kriterleri belirledi

Sendeo birçok sektörden ve 42 farklı ilden 600 KOBİ’nin katılımıyla pazar araştırması yaptı. 12 kurumsal müşterinin görüşmelerini de kapsayan araştırmada, KOBİ’lere ek olarak pazaryeri müşterilerinin de dağıtım ve teslimat şirketleri ile çalışmalarını etkileyen kritik noktalar belirlendi.

Müşterilerimizi tanıyor, ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz

Sektörde hizmet anlayışını yeni nesil çözümlerle yükseltmek amacıyla yola çıktıklarını ve bir yıldan kısa bir sürede 81 il operasyonunu tamamladıklarını belirten Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Müşteri ihtiyaç ve beklentilerindeki değişimleri yaptığımız araştırmalarla gözlemliyoruz. Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi müşteri beklentilerinde farklılıklar oluşuyor biz de her müşterimizi farklı ele alıyor, onların beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Müşterilerimiz için 81 il operasyonu ve merkezlerimizin onlara olan yakınlığı önemli. Biz de bu beklentileri ve sektör dinamiklerini göz önünde bulundurarak “Teslimat Noktaları” operasyonuyla iş modelinde pazarda fark yaratıyoruz. Sendeo Teslimat Noktaları, servis hizmetini sağlayan, müşterilerin paketlerini teslim alabileceği noktalardan oluşuyor. Müşteriler gönderilerini, kendilerine en yakın Sendeo noktasından istedikleri gibi, güvenle teslim alabiliyor. Bu sayede gönderiler daha az ayrıştırmaya uğrayarak alıcılara istedikleri gibi teslim ediliyor” dedi. Ayrıca Kobi’lerle birlikte çalışma şekillerini, tüm iş süreçlerinde onların yanında olduklarını hissettirecek şekilde tasarladıklarını belirten Şahin, “Bu bakış açısıyla yeni hayata geçireceğimiz Sendeo Asistan hizmetimizle, bu birlikteliği gönderi-teslimat akışından bir adım öteye taşıyacağız. Aynı zamanda bu hizmetimizi Kobiler için yeni iş birliklerine aracı olacağımız bir hizmete çevirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Araştırmadan öne çıkan sonuçlar şöyle:

KOBİ’lerin tercih setini oluşturan 3 ana etken: güven, fiyat ve müşteri memnuniyeti.

KOBİ’lerin markaya güven duyması için hasarsız teslimat performansı önemli olurken, yıl boyunca fiyat garantisi vermek uygun fiyat olarak algılanıyor.

KOBİ’lerin yüzde 70’inden fazlası için zamanında teslimat, şirket seçiminde olmazsa olmaz.

KOBİ’ler belirlenen zaman aralığında teslimat ve müşteri bilgilendirmesi için ek ücret ödemeye hazır.

KOBİ’lerin ek ücret ödemede en çok seçtiği kriterlerde taahhüt edilen zamanda teslimat yüzde 61, paket teslim öncesi müşteri bilgilendirmesi yüzde 50 ve ek koruyucu paket yüzde 44 olarak en üst sıralarda yer alıyor.

KOBİ’lerin yüzde 49’u tanıdıkları vasıtasıyla, yüzde 48’i internetten arama motoru ve yüzde 47’si de kargo internet sitesi gibi kanallar üzerinden çalışacakları şirketleri araştırıyor.

Bir KOBİ aynı zamanda aktif olarak ortalama 2-3 şirket ile çalışırken, KOBİ’lerin yüzde 56’sı çalıştıkları şirketle 24 aydan uzun çalışıyor.

KOBİ’lerin çalıştığı şirketi değiştirme nedenlerinde; hasarlı ve geç teslimat yüzde 47, uygun fiyatlı alternatif ise yüzde 43 oranla en üst sırada yer alıyor.

KOBİ’lerin yeni şirket denemesinde kampanyalar yüzde 33, teslimat ağı yüzde 32 ile kritik öneme sahip.

Ürünleri kırılgan ve hassas olmayan, hacim ve yapı açısından çeşitlilik göstermeyen kurumsal müşteriler; ürünlerinin mağaza veya depolarından toplanarak hızlı teslim edilmesini istiyor ve kargo süreçlerinde markasının imajını korumayı önemsiyor.

Ürünleri hassas, hacim ve yapı açısından çok çeşitli kurumsal müşteriler için büyük ürünlerde hız beklentisinden ziyade söz verilen zamanda teslimat çok önemli. Küçük ürünlerinde hızlı teslimat daha öncelikli oluyor. Sadece kendi depolarından toplama isterken, depolarında operasyona yardım için çalışan desteği istiyor.

Pazaryerlerinin karar verme adımlarındaki kritik faktörler ise 81 il yayılımı, taahhüt edilen sürede gönderi teslimatı, iade operasyonunun sorunsuz bir şekilde çalışması.