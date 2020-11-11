Knauf’tan 1 milyar dolarlık yatırım

Dünya genelindeki 35 bin çalışanı, 90’dan fazla ülkede 250’den fazla üretim tesisi ve satış ofisi, 2019’daki global bazda 10 milyar euro cirosu ve yaklaşık 100 yıllık tecrübesiyle alçı bazlı yapı malzemeleri sektörünün global lideri Knauf, pandemi dönemine rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılında USG Corporation'ın satın alınmasının bir parçası olarak USG Boral hisselerinin yarısını satın alan Knauf, geçtiğimiz günlerde hisselerin ikinci yarısını da satın alarak USG Boral hisselerinin yüzde 100’ünü bünyesine katmış oldu.

Boral CEO’su Zlatko Todorcevski "Knauf’un ortak girişim ortağımız USG’yi satın almasının ardından en iyi çözümü bulmak üzere uzun süredir firma ile temas halindeydik. Dünyanın en büyük alçı plaka üreticisi Knauf'un hisselerin yüzde 100'üne sahip olması en doğru stratejiydi. Bundan böyle USG Boral, daha güçlü bir performans sergilemek için Knauf bünyesi altında konumlanacak. Söz konusu ortaklığın gücü, Boral hissedarlarının beklentilerini de üst düzeyde karşıladı. Boral’ın USG Boral’daki hissesinin Knauf’a satışı, Boral’ın coğrafi ayak izini ve ürün portföyünü geliştirmek için çok önemli bir adım olacak. " açıklamasında bulundu.

“Global satın almalar gücümüze güç katıyor”

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker ise “Knauf Grup olarak sektördeki global konumumuzu gerçekleştirdiğimiz bu yeni satın almayla pekiştirdik. Asya-Pasifik'te duvar plaka pazar lideri USG Boral'ın kalan yüzde 50 hisselerinin devralınmasıyla, hem mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendireceğiz hem de yeni üretim tesislerimizle yeni pazarlara erişim sağlayacağız. İlerleyen dönemlerde de gücümüze ivme katacak global satın almalarımız devam edecek.” dedi.