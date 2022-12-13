Knauf Türkiye’nin Yeni Pazarlama Direktörü Burcu Tarhan Çataroğlu Oldu

Sunduğu yüksek performanslı çözümler ve ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği sistemlerle yapı profesyonellerinin işlerini kolaylaştıran Knauf Türkiye’de Pazarlama Direktörü görevine atama gerçekleştirildi. Kariyeri boyunca hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda birçok yöneticilik görevini başarıyla sürdüren Burcu Tarhan Çataroğlu, Knauf Türkiye’nin Pazarlama Direktörlüğü görevine atandı.



Bilkent Üniversitesi’nde ekonomi alanında lisans eğitiminin üzerine, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde pazarlama iletişimi yüksek lisansını tamamlayan Burcu Tarhan Çataroğlu, çalışma hayatına Türk Telekom’da Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başladı. Ardından 15 yılı aşkın kariyeri boyunca Eti’de Yerel Marketler Kategori Yöneticiliği ve Uluslararası Pazar Kıdemli Kategori Yöneticiliği, Şişecam’da Global Ticareri Pazarlama Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri’nde Pazarlama Direktörlüğü, Straumann Group’ta Global Pazarlama Direktörlüğü gibi görevleri başarı ile yönetti. Ayrıca strateji, pazarlama ve iş geliştirme konularında danışmanlık vermesinin yanı sıra; Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde pazarlama alanında yarı zamanlı dersler ile bilgi ve deneyimlerini yeni nesiller ile paylaştı. Kasım 2022 tarihinden itibaren de Knauf Türkiye’de Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Burcu Tarhan Çataroğlu, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Sürdürülebilirlik projeleri kapsamında sanayileşerek ve üretimde kalite standartlarını yükselterek ilerleyen Knauf Türkiye, altyapısına yaptığı yatırımların yanı sıra insan kaynağına yaptığı yatırımlarla da büyüme stratejisini sürdürüyor. Alçı bazlı yapı malzemeleri sektöründe dünya devi Knauf, 90’ı aşkın ülkede 320’den fazla fabrikası ve yüksek performanslı çözümleriyle sektörüne değer katmaya devam ediyor.