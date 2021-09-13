Klimalarda uzaktan kontrol, yüksek konfor

Ev, yazlık ya da ofis fark etmeksizin oturduğunuz yerden klimayla ilgili tüm ayarlamaları yapmak, yoldayken “Acaba klimayı kapattım mı?” diye endişeleri geride bırakmak ya da daha eve varmadan serin bir oda hazırlamak. Tüm bunlar Mitsubishi Electric’in bulut tabanlı MELCloudTM teknolojisi ile mümkün… Taze hava deneyimini çok daha pratik hale getiren MELCloudTM teknolojisi, klima kullanıcılarının kimi zaman dışarıdan kimi zaman da kumanda aramak için koltuklarından kalkmadan tüm sıcaklık-soğukluk derecesini bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak internet üzerinden kontrol etmesini, tüm talimatların uzaktan bir dokunuşla yerine gelmesini sağlıyor.

Hayatı kolaylaştıran, havaya değer katan teknoloji

Ferah bir iç atmosfer için klimalar, klimalar içinse uzaktan kontrollü teknolojiler Mitsubishi Electric güvencesiyle öne çıkıyor. Klima kontrolünü mobilleştiren teknoloji MELCloudTM, Mitsubishi Electric klima sistemlerinin tüm fonksiyonlarını uzaktan yönlendirmek için tasarlandı. Açma-kapama durumu, çalışma modu, iç ortam sıcaklığı, kumanda işlemlerinin takibi ve çok daha fazlası… Üstelik fan devrini değiştirmek, kanatçıkları ayarlamak, odanın sıcaklığını görmek ve sıcaklık ayarını değiştirmek gibi işlemleri de hızlı ve pratik bir şekilde yapmak çok kolay. İklimlendirme teknolojilerine yapay zekâyı entegre eden teknoloji devi, bu akıllı sistem sayesinde sağladığı günlük, haftalık veya mevsimsel zamanlayıcılarla bir veya birden fazla klimanın tek bir cihaz ve tek bir noktadan yönetilmesi için de ideal.

Geçmişe yönelik raporlar, geleceğe yönelik planlar

Klimaların geçmişe dönük oda ve ayar sıcaklığındaki değişimler, çalışma modu oranları, enerji tüketimi dağılım oranları gibi verilerin hepsi telefonda, tablette ya da bilgisayarda. Gelişmiş raporlama fonksiyonuyla sadece bütçeyi değil, dünyayı da koruyan MELCloudTM teknolojisi, kullanıcılara enerji tasarrufu yapmak için gerekli bilgilere tüm bu cihazlardan ulaşım imkânı sunuyor. Ayrıca hava durumu bilgileriyle donma koruması, yedi günlük çoklu-programlanabilir zaman ayarı ve tatil modu gibi geleceğe yönelik planlanmış birçok özelliği içeren ek fonksiyona sahip. Tüm bu özellikleri kullanarak önceden ayarlama yapmak ve sürekli değişen hava koşulları karşısında kullanıcıların hazırlıklı olmasını sağlamaksa çok pratik…

İstediğiniz her yerden tek tıkla kontrol edin

Teknoloji denince akla gelen karmaşık sistemleri geride bırakan ve kullanıcı dostu paneliyle fark yaratan MELCloudTM, 7’den 70’e herkesin rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlandı. Yaşlılar ya da hastalar evde tek başına olduklarında da klimaları kolaylıkla yönetmeye imkân tanıyor. Kullanıcılar, MELCloudTM’a bağlandıklarında arıza kayıt ve arıza bildirimlerine de hem cihaz kumandalarından hem de uzaktan erişim sistemleri üzerinden ulaşabiliyor. Üstelik birden fazla klima ve mekân olsa dahi hepsi tek bir MELCloudTM hesabından kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde kolayca kontrol edilebiliyor. Daha pratik ayırt edebilmek amacıyla mekânların ayrı ayrı çekilen fotoğraflarıyla alanlar özelleştirilebiliyor. Klimaların konumu da Google Haritalar servisi aracılığıyla Harita üzerinden işaretlenebiliyor. Bu sayede birden fazla konumda birden fazla klima olması durumunda, harita üzerinden kayıtlı bir konuma tıklayarak o konumdaki klimalara doğrudan erişim sağlanıyor.

Ulaşması en az kullanması kadar pratik olan sistem; bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla uyumlu uygulamayla ücretsiz olarak mobil cihazlara indirilebiliyor. Uygulamayı kullanmaya başlamak için kontrol edilmesi istenilen klima sistemini seçip bu sisteme bir Wi-Fi ara yüzü uyarlamak yeterli. İnternet tarayıcılarının en son sürümleriyle çalışabilen uygulama, melcloud.com web sitesi üzerinden de kullanılabiliyor. Eğer internet bağlantısı kesilirse veya klimada bir hata oluşursa e-posta yoluyla arıza bilgisi paylaşılıyor. Ayrıca MELCloudTM ara yüzü sadece RAC/PAC sistemlerle değil, birçok VRF iç ünite ile uyumlu olduğundan çok büyük mega projelerde de bu sistem kullanılabiliyor.

Kontrol de konfor da size ait

Her şeyi kontrol altına alan teknoloji, özellikle birden fazla cihazı yönetmek isteyen otel ve işletme sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Eğer MELCloudTM dışındaki tüm kumandaların klima üzerindeki kontrolü kısıtlanmak istenirse uygulama üzerinden klima uzaktan kumandası ve klima üzerindeki tuşlar dahil kumandaların tüm yetkileri tek tuşla tanımlanabiliyor. MELCloudTM üzerinden tekrar aktifleştirilene kadar uzaktan kumanda veya kablolu kumanda gibi hiçbir kumanda klimayı kapatamıyor, çalışma modunu veya sıcaklığı değiştiremiyor. İşletme sahibi nerede olunursa olsun hesabına girerek kayıtlı tüm cihazların kontrol ve takibini internet bağlantısı sağlandığı sürece yapabiliyor.