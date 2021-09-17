 Kız Kardeşim Projesi Yenilenen Eğitim Platformu ile Daha Fazla Eğitim İçeriği Sunuyor





Kız Kardeşim Projesi web sitesine yeni eklenen “akademi.kizkardesim.net” ile daha çok kadının ihtiyaç duydukları farklı eğitim içeriklerine kolayca, istedikleri yerde ve zamanda ulaşması hedefleniyor. akademi.kizkardesim.net üzerinden verilen eğitimler “Bireyler için Finansal Bilinç Eğitimi”, “Dijital Dünyada Güvenlik Eğitimi’’, “İnternet Reklamcılığı Eğitimi”, “Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi”, “Gıda Güvenliği ve Lojistik Eğitimi’’, “Müşteri İlişkileri ve Satış Eğitimi’’, “Sıfır Atık Eğitimi’’, “Ürün Sunum ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi’’ olmak üzere toplam sekiz ayrı başlıktan oluşuyor.

Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almalarını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim Projesi 2015 yılından bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Kız Kardeşim Projesi 6 yılda yüz yüze ve online etkinlikler ve eğitimlerle Türkiye genelinde 100.000’den fazla kadına erişim sağladı. Proje kapsamında daha çok kadının ihtiyaç duyduğu eğitim desteğine kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan dijital platform “akademi.kizkardesim.net” 17 Eylül’de açıldı. İçerikleri genişletilen yeni eğitimlere dileyenler bu platform üzerinden ücretsiz olarak katılabilecek.

Kadınlara yönelik olan eğitimlerden yararlanmak için akademi.kizkardesim.net eğitim ve gelişim platformuna kayıt yaptırmak yeterli olacak. Katılımcılar dijital platformdaki söz konusu eğitimlerden herhangi bir zamanlama kısıtlaması olmadan yararlanabilecek. Eğitimleri tamamlayanlara, her eğitime özel katılım belgesi takdim edilecek.

akademi.kizkardesim.net üzerinden verilen eğitimler 8 ayrı başlıktan oluşuyor.

“Bireyler için Finansal Bilinç Eğitimi” ile kadınların mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları

“Dijital Dünyada Güvenlik Eğitimi’’ ile kadınların dijital dünya ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artırılması

“İnternet Reklamcılığı Eğitimi” ile ürünlerini sosyal medya aracılığıyla pazarlamak isteyen kadınların internet reklamcılığı konusunda becerilerinin artırılması

“Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi” ile ürünlerini sosyal medya aracılığı ile pazarlamak isteyen kadınların mobil fotoğrafçılık konusunda becerilerinin artırılması

“Gıda Güvenliği ve Lojistik Eğitimi’’ ile bir ürünü alırken ve işlerken tüketiciye daha güvenli bir şekilde ulaştırılması konusunda kadınlara işletmelerinde ve günlük hayatında gıda güvenliği ve lojistik eğitimleriyle farkındalık oluşturulması

Müşteri İlişkileri ve Satış Eğitimi’’ ile ürünlerinin satışını gerçekleştirmek isteyen üretici kadınların ürün satışı, iletişimi ve müşteri memnuniyeti konularında farkındalıklarının artırılması

“Sıfır Atık Eğitimi’’ ile israfın önlenmesi kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumu sebeplerinin gözden geçirilmesi ve engellenmesi konularında farkındalığın artırılması