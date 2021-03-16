Son Dakika
Kısa çalışma ödeneğinde hayal kırıklığı: Erdoğan süreyi uzatmadı
Turizm sektörü dahil her kesimin günlerden beri dile getirdiği koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerinin kapanması nedeniyle işsiz kalanlara yapılan kığsa çalışma ödeneği süresinin uzatılması istemi gerçekleşmedi.,
İş Dünyası 16.03.2021, 08:50
3
Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz” dedi. Erdoğan’ın bu açıklaması hayal kırıklığı yarattı
Edoğan yaptığı açıklamada halen uygulanmakta olan önlemlerde düzenleye gidilmeyeceğini belirterek şunları söyledi:
“Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık.