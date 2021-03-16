Kısa çalışma ödeneğinde hayal kırıklığı: Erdoğan süreyi uzatmadı

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz” dedi. Erdoğan’ın bu açıklaması hayal kırıklığı yarattı

Edoğan yaptığı açıklamada halen uygulanmakta olan önlemlerde düzenleye gidilmeyeceğini belirterek şunları söyledi: