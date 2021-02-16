Kış şartlarında güvenli sürüş için kar zinciri, Önlem için araç sigortanız yanınızda olsun

Yollarda kar ve ihtimali olduğu dönemlerde araçta kar zinciri bulundurmak, hem araçtakilerin hem de trafikteki diğer bireylerin güvenliği için oldukça önemli. Sürücülerin kar zinciri kullanımı hakkında merak ettiği konuları derleyen MAPFRE Sigorta, sık sorulan sorulara da açıklık getiriyor.

Gerekli durumlarda kar zinciri zorunlu olabilir

Araçların kış lastiği takması, kış aylarında yol tutuşunun artması ve güvenliğin sağlanabilmesi için oldukça önemli. Ancak kış lastiği kullanılsa dahi yoğun kar yağışı görüldüğünde ya da trafik polisinin kar zinciri takılmasını önerdiği durumlarda zincir takmak güvenlik açısından önem kazanıyor. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar gerekli durumlarda kar zinciri kullanmak zorunda. Fakat bunun yanı sıra bazı belediyeler belirli dönemlerde hususi araçlara da kar zinciri kullanma zorunluluğu getirebiliyor. Bu sebeple olası gelişmeleri de gerekli kanallardan takip etmek gerekiyor.

Doğru kar zinciri nasıl seçilir?

Kar zinciri, kış lastiklerine özel olarak üretildiğinden yaz lastiklerine takıldığında lastiğe zarar verebiliyor. Kar zincirini kar olmayan zeminlerde kullanmak ya da karlı zeminde hızlı bir şekilde gitmek de lastiklerin zarar görmesine neden oluyor. Aynı zamanda lastiklerinize uygun şekilde seçilmeyen kar zinciri modelleri ya da yanlış montaj uygulaması sebebiyle de lastikler zarar görebilir. Daha da önemlisi bu durum güvenliği tehdit edebilir. Doğru kar zinciri seçiminde en önemli nokta ise zincirin lastiğe uygun boyutta olması. Doğru zinciri seçebilmek için lastiklerin üzerinde yazan ebat bilgisinden yardım alınabilir veya lastiklerin çapı ölçülebilir. Ardından kar zinciri satın alırken kutuların üzerindeki ebat bilgileri ile lastiğin ebatlarının uygunlu kontrol edilebilir.

Kar zincirini hangi lastiğe takmak gerekir?

Zinciri verimli şekilde kullanabilmek için hangi tekerleğe takıldığı da önemli. Yol tutuşunu en üst düzeyde artırmak ve kayma olasılığını en aza indirmek için tüm tekerleklere kar zinciri takmak gerekiyor. Fakat iki kar zinciri varsa bu durumda önden çekişli araçlarda ön tekerleklere, arka itişli araçlarda ise arka tekerleklere zincir takılıyor. Dört çekişli araçlarda ise dört tekerleğe de zincir takılması gerekiyor.

Her mevsimde güvence için: Araç Sigortaları

Sürüş güvenliği sadece kış aylarında değil dört mevsim geçerli ve önemli. MAPFRE Sigorta, trafikte, hatta park halindeyken bile aracınızı güvence altına almanız, tatsız bir sürpriz nedeniyle oluşabilecek maddi-manevi hasarlara karşı daha güvende olmanız için Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko yapılmasını öneriyor.