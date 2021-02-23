Kış aylarında seyahat tercihlerimiz nasıl oldu?

Pandemi ve devam eden tedbirler nedeniyle kış aylarında da seyahatler ertelendi. Enuygun’un kış ayları seyahat analizine göre, aralık, ocak ve şubat aylarında kullanıcılar en çok İstanbul kalkışlı ya da inişli uçuşları seçti. Kış aylarında uçak bileti alanların %42’si İstanbul uçuşlarını kullandı. İstanbul’u, ortalama %7 ile İzmir, Ankara ve Antalya takip etti.

Koronavirüs önlemi alan oteller tercih edildi

Kış ayları analizinde, kullanıcıların otel konaklamasında en çok koronavirüs önlemi alan otelleri tercih ettiği ortaya çıktı. Enuygun’dan otel araması yapanların %23’ü Koronavirüs önlemi alan otelleri tercih ederken, bunu %15 ile şehir otelleri, %6 ile SPA ve %5 ile balayı otelleri takip etti.

Yurt dışı uçuşları sıfırlandı

Birçok ülkenin PCR testi istemesi, karantina zorunluluğunda bırakması hatta sınırlarını uçuşlara kapaması gibi sebepler yüzünden kış aylarında yurt dışı seyahatleri gerçekleştirilemedi. Kış aylarında yurt dışı uçuşlarının neredeyse sıfırlandığını belirten Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu “Yurt dışına turistik hatta iş amaçlı da olsa seyahat etmek neredeyse imkansızlaştı. Birçok ülke zorunlu karantina uyguluyor bir ya da birkaç kez PCR testi istiyor, hatta vize vermiyor. Transit uçuşlarda bile birkaç saatlik beklemeyi kabul etmeyip transit vizesi vermiyor. Hal böyle olunca da yurt dışı seyahatlerimizi askıya aldık. Az da olsa yurt dışına gidenler ise bir dönem PCR testi istemeyen hatta vize de istemeyen Sırbistan, Makedonya gibi Balkan ülkelerini tercih etti” dedi.

Yaz tatili planlamaları başladı

Yaz aylarına dair umutlu olduklarını söyleyen Tuğba Hacıbayramoğlu “Aşı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği şu günlerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı Mart ayı sonrası ve yaz aylarında seyahat konusunda daha esnek olacağımız bir yaz tatilini hayal ediyoruz. Enuygun kullanıcıları şimdiden haziran, temmuz ve ağustos ayları için seyahat aramalarına başladı.” dedi.