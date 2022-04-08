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Kimya İhracatçıları "4 yıl daha Adil Pelister" dedi!

Ege Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer: “Sektörümüzün ihracatçı birliği olan İKMİB’de yeniden yönetim kurulu başkanlığı’na seçilen adil pelister’i tebrik ediyoruz. Kazanan ihracatçılarımız oldu.” dedi.

İş Dünyası 08.04.2022, 13:29
Kimya İhracatçıları "4 yıl daha Adil Pelister" dedi!

Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörü olan Kimya sektörünü temsil eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İhracatçıların yoğun katılımına sahne olan seçimde mevcut Başkan Adil Pelister, kullanılan 1657 geçerli oyun 1002'sini alarak yeniden başkan seçilirken; diğer adaylardan Tayfun Koçak 469, Özcan Doğu Kaya ise 186 oy aldı.

Ege Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer

EGELİ PLASTİKÇİLER SEÇİMDE TAM KADRO

İKMİB seçiminde, plastik sektöründe Ege Bölgesi’ndeki sanayicileri temsil eden Ege Plastik Sanayicileri (EGEPLASDER) de tam kadro yer aldı.

EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, ihracat camiasına yakışan kalite ve centilmenlikle geçen seçimde galip gelen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister’i tebrik ederken, “Alınan sonucun camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Kazanan ihracatçılarımız oldu.” dedi.

Dört yıl önce yıllık 16 milyar dolar seviyesinde olan Kimya sektörü ihracatının, bugün 25,4 milyar dolara ulaştığını, Plastik sektörünün de içinde olduğu Kimya sektörünün bugün Türkiye ihracatında ilk sırada olduğuna dikkat çekti.

2030 İHRACAT HEDEFİ 30 MİLYAR DOLAR

Sektörün 2030 hedefinin 50 milyar dolar ihracat olduğunu anımsatan Gençer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“EGEPLASDER olarak bizim öncelik ve hassasiyetimiz, Kimya sektörünü bu büyük hedeflerine ulaştıracak kadroların yine sanayicilerden oluşması, sektörümüzü ve sorunlarımızı çok iyi bilmeleri idi. Adil bey, Kimya sektöründe büyük başarılara imza atmış bir mühendis sanayici olarak dört yıldır sürdürdüğü İKMİB Başkanlığı görevini, seçildiği makamdan güç alan değil, o makama güç veren tutumu ile sürdürüyordu. Kendisine ve arkadaşlarına 4 yıl daha bu göreve seçilmeleri nedeniyle tebriklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz.”

#Kimya İhracatçıları
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