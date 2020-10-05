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Kim demiş sonbaharda çiçekler açmaz diye?

Özdilek Mariposa Nevresim Takımı ile Yatak Odaları Çiçek Açıyor… Ev tekstilinin önde gelen markası Özdilek, bu sonbahar yatak odalarının çehresini çiçekler açtırarak değiştiriyor. Çift kişilik nevresim takımı Mariposa Koleksiyonu, pike, çarşaf ve iki adet çiçekli yastık modellerinden oluşuyor.

İş Dünyası 05.10.2020, 10:17
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Kim demiş sonbaharda çiçekler açmaz diye?

Soft lila zemin rengi üzerine tıpkı bir bahçesini andıran renkli çiçek desenleriyse koleksiyonu zamansız hale getiriyor. Pamuklu dokusuyla gece boyu rahat bir kullanım sunarken, güne keyifle başlamanıza yardımcı olacak Mariposa Çift Kişilik Nevresim Takımı’nı; Özdilek Ev Tekstili mağazaları, Özdilek AVM’leri ve çevrim için alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da bulabilirsiniz.

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