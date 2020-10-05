Kim demiş sonbaharda çiçekler açmaz diye?

Soft lila zemin rengi üzerine tıpkı bir bahçesini andıran renkli çiçek desenleriyse koleksiyonu zamansız hale getiriyor. Pamuklu dokusuyla gece boyu rahat bir kullanım sunarken, güne keyifle başlamanıza yardımcı olacak Mariposa Çift Kişilik Nevresim Takımı’nı; Özdilek Ev Tekstili mağazaları, Özdilek AVM’leri ve çevrim için alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da bulabilirsiniz.