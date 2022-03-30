Türkiye’de erkek giyiminin öncü markası Kiğılı’da 12 yıldır CEO’luk görevini üstlenen Hilal Suerdem, bayrağı Sena Suerdem Camcı’ya devretti. Dinamik bir yönetim yapısı için gençlere fırsat tanımanın Kiğılı için her dönem önemli olduğuna değinen Hilal Suerdem, kurumsal başarı adına değişimlerin gerekliliğini vurguladı. Suerdem, Kiğılı’daki yeni görevine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam edecek.

“Dededen toruna geçen bu hikaye artık genç isimlere emanet”

CEO’luk görevini Sena Suerdem Camcı’ya devreden Hilal Suerdem “Kiğılı’daki çalışma hayatımda 29. yılındayım. 12 yıldır da CEO’luk görevini üstleniyorum. Bugüne dek birçok başarıya imza atmanın ve daha da yukarı taşımanın verdiği gururla kızım Sena Suerdem Camcı’ya CEO’luk görevini şerefle devretmenin onurunu yaşıyorum. Kiğılı olarak genç isimlerin aramızda yer alarak heyecanlarıyla başarılar elde etmesini önemsiyoruz. Tecrübeli isimler ve ekibimizin de desteğiyle birlikte yeni CEO’muzun bu bayrağı çok daha iyi bir yere getireceğine ve zamanı geldiğinde bir başka genç isme devredeceğine eminim. Kiğılı’da artık yeni bir görev beni bekliyor. Çalışmaya ve üretmeye ara vermeden Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alacağım” dedi.

“Yeni dönemde gençlere tanıdığımız fırsatları daha da artıracağız”

Görevi Hilal Suerdem’den devralan Kiğılı’nın yeni CEO’su Sena Suerdem Camcı ise şunları söyledi: “Türkiye’nin öncü erkek giyim markası Kiğılı çatısı altında olmanın gururu bir başka. Bugünden itibaren ise CEO’luk görevini üstleneceğim için ayrı bir gurur yaşıyorum. Gençlerin yönetimdeki varlığını önemseyen ve bu yönde attığı adımları hep ileri taşıyan bir markada yer almak son derece mutluluk verici. Görevimi layıkıyla yerine getirip yeni dönemde gençlere tanıdığımız fırsatları daha da artıracağız. Dünyanın değişen düzenine uyum sağlayan bir marka olarak Kiğılı’yı daha iyi yerlere getirmek için var gücümüzle çalışacağız.”