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Kiğılı’dan dünyanın ilk holografik NFT defilesi

Türkiye’nin öncü erkek giyim markası Kiğılı, son dönemde hız verdiği teknoloji yatırımlarını metaverse dünyasına yaptığı giriş ve Tomorrow koleksiyonuyla taçlandırdı. Kiğılı’nın “Yarın için bugünden” mottosuyla oluşturduğu Tomorrow koleksiyonunun tanıtıldığı lansmanda, dünyanın ilk holografik NFT defilesiyle de giyilebilir NFT parçaları ilk kez paylaşıldı.

İş Dünyası 26.05.2022, 12:43
Kiğılı’dan dünyanın ilk holografik NFT defilesi

Erkek giyimine getirdiği farklılık ve yeniliklerle öncülüğünü sürdüren Kiğılı, “Yarın için bugünden” mottosuyla oluşturduğu ekolojik ve teknolojik ürünlerinin yer aldığı Tomorrow koleksiyonu ile birlikte global platformlarda satışa sunulan giyilebilir NFT parçalarını tanıttı. Dünyanın ilk holografik NFT defilesine sahne olan lansmana Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Kiğılı CMO’su İlkay Keleş, dijital içerik üreticisi Bedirhan Soral, Oktay Kaynarca, Abdullah Avcı, Bensu Soral, Beyza Arıca, Elif Şahin, Caner Yıldırım, Deniz Baydar, Tugay Mercan’ın yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

“NFT parçalarımızla yarınlara imzamızı bugünden atıyoruz”

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem konuşmasında, son yıllarda çokça konuşulan NFT, metaverse ve sürdürülebilirlik kavramlarının uzun zamandır gündemlerinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Son dönemde yaptığımız teknoloji yatırımlarımızın ardından ‘Yarın için bugünden’ diyerek Tomorrow koleksiyonumuz ve NFT parçalarımızı oluşturduk. Erkek giyiminde yeni bir dönemi başlatacak özel parça ve tasarımlarımız için uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdik. Değişen dünyaya ayak uydurmak ve hatta önüne geçerek yenilikler üretmeye değer veren bir marka olmanın verdiği sorumlulukla Tomorrow koleksiyonumuz ve giyilebilir NFT parçalarımızla yarınlara imzamızı bugünden atıyoruz” dedi.

Ekolojik ve sürdürülebilir ürünlerde “Ecoline”, “Tecnoline” ve “Metaline” dönemi

Kiğılı CMO’su İlkay Keleş ise “Dünya çok hızlı bir teknolojik dönüşüm içerisinde. Biz de Kiğılı olarak teknolojiye yaptığımız yatırımlara aynı hızla devam ediyoruz. Yarın için bugünden mottosuyla yola çıktığımız Tomorrow koleksiyonumuzla; daha sürdürülebilir, daha teknolojik, daha ekolojik ve daha yenilikçi bir vizyonu benimsiyoruz. Koleksiyonumuz üç kategoriden oluşuyor. Ekolojik ve sürdürebilir ürünlerimiz Ecoline, inovatif ürünlerimiz Tecnoline ve Metaverse evrenlerinde giyilebilen koleksiyonumuzu Metaline olarak adlandırdık” dedi.

Kiğılı global platforma giyilebilir NFT’lerini satışa sundu

Lansmanda dünyanın ilk holografik NFT defilesiyle tanıtılan ve global platformlarda satışa sunulan giyilebilir NFT koleksiyonu; gömlek, smokin ve sweatshirt’ten oluşuyor. NFT koleksiyonunda yer alan parçalar, Kiğılı’nın günümüz dünyasında öne çıkardığı sürdürülebilirlik ve eşitlikten oluşan marka değerlerini yansıtıyor. Yıllar önce bir dükkan ve bir gömlek ile başlayan Kiğılı’nın hikayesini metaverse dünyasına taşıyan koleksiyonda yer alan gömlek, taşıdığı geri dönüşüm simgesiyle, her yönüyle daha farklı, daha teknolojik ve daha ilham verici özellikleriyle öne çıkıyor. Koleksiyonun ikinci parçasını ise gerçek dünyada en özel anları eşlik eden ve şimdi de metaverse’teki avatarlara şıklık katacak smokin oluşturuyor. Koleksiyonun üçüncü parçasında da Kiğılı’nın her zaman ön planda tuttuğu ve tüm ürünlerinin iç etiketlerine konumlandırdığı eşitlik simgesinin yer aldığı sweatshirt yer alıyor. NFT koleksiyonunda yer alan parçalar, global bir platform olan OpenSea’de satışa sunuldu ve yakın zamanda da Türk girişimi olan GoArt evreni üzerinden satın alınabilecek.

Tomorrow koleksiyonu ile daha sürdürülebilir ve teknolojik ürünler Kiğılı’da

Sürdürülebilirlik temasıyla şekillenen ve yarının dünyasıyla uyumlu şekilde üretimi gerçekleştirilen Tomorrow koleksiyonu, Kiğılı’nın doğaya ve insana saygısının en önemli göstergesi olan parçalardan oluşuyor. Tomorrow’daki Ecoline koleksiyonunda bitkilerin kök ve yapraklarından elde edilen yüzde 100 doğal boyalı rahat giyim ürünleri ile üretiminde 20 kat daha az su kullanılan kenevir esaslı pantolon ve gömlek yer alıyor. Tecnoline koleksiyonunda ise ter tutmayan, leke bırakmayan ve antibakteriyel gümüş iyon teknolojisi ile hayata geçirilen garnili gömlek bulunuyor.

Kiğılı’nın NFT ve Tomorrow koleksiyonlarının tanıtıldığı lansman, DJ Burak Yeter’in performansıyla devam etti.

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