Kiğılı ve Oktay Kaynarca’dan “Bize Yakışan”

Geçtiğimiz yıl Oktay Kaynarca’nın dahil olduğu Kiğılı, oyuncuyla işbirliğine yeni bir kampanyayla devam ediyor.

Hayatına renk katmak için farklı hobiler deneyen Oktay Kaynarca’nın mutluluğu Kığılı tasarımlarında bulduğu reklam filmi, Kaynarca’nın özel olarak seçtiği koleksiyonda yer alan farklı kıyafetleri izleyicilerin beğenisine sunuyor.

İki günde, dört farklı mekânda çekilen reklam filmi Indie İstanbul imzası taşıyor. Yapım sürecini Polpo Film’in üstlendiği reklamın yönetmen koltuğunda Serkan Şedele oturuyor.

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem kampanya hakkında şu yorumda bulundu: “Oktay cesareti, samimiyeti ve güçlü duruşuyla usta bir oyuncu. Bu özelliklerin markamızla bir araya gelmesinden ötürü oldukça mutluyuz. Buradan aldığımız ilhamla ‘bize yakışan’ bir koleksiyon hazırladık. Türkiye’nin erkek giyim markası olarak her zaman öncü ve yenilikçi işler yapmaya devam edeceğiz.

Merak edenler, Oktay Kaynarca’nın seçtiği koleksiyona Kiğılı mağazalarından ve kigili.com adresinden ulaşabilirler.