Kiğılı tişörtleriyle yaz sezonu çok daha renkli

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, yeni sezon tişörtleriyle sezona damga vuruyor. Güncel modadan izler taşıyan tasarımı ve renk gamıyla öne çıkan tişörtler, farklı kombinlerle kullanım kolaylığını mümkün kılıyor. Terletmeyen özel kumaşı ve mevsimin hafif görünümüne uyum içerisinde olan modern tasarıma sahip tişörtler, beyleri şıklığa davet ediyor.

En sıcak havalarda dahi terletmeyen yüzde 100 pamuklu kumaş

Erkeklerin günlük hayatta en çok tercih ettiği renklerle yeni sezonun tasarım trendlerine uygun tarzda üretilen tişörtler, konforlu kombinler oluşturmaya yardımcı oluyor. Tişörtlerin yüzde 100 pamuktan üretilen yapısı, gün içinde kullanım konusunda konfor sunuyor. Polo yaka, bisiklet yaka, V yaka tişörtlerin şık kalıpları, reddedilemeyecek bir seçenek olurken beylere hem iş hem de sosyal yaşamda ayrıcalık kazandırıyor. Vücut tipine uygun kesimiyle günün her anında sağladığı rahatlığı pekiştiren tişörtler, canlı renk seçenekleriyle sıradanlıktan uzaklaştırıyor.

Son trendler tişörtlerde buluşuyor

Kumaşların hafif ve nefes alabilen yapısını regular fit kalıpların rahatlığıyla buluşturan tişörtler, günlük kombinlere uyumluluğuyla öne çıkıyor. Tarzıyla güncel modaya uyum sağlamak isteyen beylere hitap eden tişörtler, Kiğılı tecrübesi ve özenle tasarlanıyor. Son trendler takip edilerek tasarlanan tişörtler, uzun ömürlü kumaş yapısı ve solmayan renkleriyle en iyi performansı gösteriyor.