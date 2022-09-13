Keşif Dünyası Türkiye'de 26 İlde 33 Bini Aşkın Çocuğa Ulaştı

Keşif Dünyası, Türkiye’nin her yerindeki minik araştırmacıları bekliyor…

Yüz yüze eğitim kapsamında devlet okullarında ücretsiz gerçekleşen bilim atölyeleri ile çocuklarla buluşan Keşif Dünyası, yine uzaktan eğitim modelinde ücretsiz olarak düzenlenen online atölyelerle de Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencileri içlerindeki dâhiyi keşfetmeye davet ediyor. Çocukların birçok eğlenceli deney gerçekleştirdikleri atölyeler, 8-10 yaş arası minik araştırmacıların katılımı için, ülkemizin her noktasındaki okulların başvurularına açık. Atölyelere katılmak isteyen okulların kd@yaraticicocuklardernegi.org adresinden randevu almaları yeterli oluyor. Böylece tüm okullar ve öğrenciler, Keşif Dünyası bilim atölyelerinden ücretsiz şekilde yararlanabiliyor.

Çocuklar, “Evde Keşif Dünyası” videolarıyla bilimin sırlarını keşfe çıkıyor…

Keşif Dünyası, birbirinden eğlenceli ve öğretici deneyleri evlerinde gerçekleştirmek isteyen küçüklerin ekranlarına “Evde Keşif Dünyası” videolarıyla dijital platformdan konuk oluyor. Çocuklar, YouTube’da bulunan Henkel kanalında “Keşif Dünyası” yazarak “Evde Keşif Dünyası” videolarını izleyebiliyor. Burada çocukları, evlerinde kolayca bulabilecekleri malzemelerle, profesyonel laboratuvar gereçlerine de ihtiyaç duymadan yapabilecekleri deneylerden oluşan tam 12 farklı video bekliyor. Minikler, evlerindeki basit malzemeleri kullanarak yaptıkları deneylerle suyun ilginç özelliklerini keşfediyor, patatesten nişasta elde etmeyi, nişastadan suda çözünebilir folyo ya da yapıştırıcı yapmayı öğreniyor. Tüm bu deneylerde anne ve babalar da çocuklarına eşlik edebiliyor.