Kenan İmirzalıoğlu online kız istedi!
Türk Telekom, 81 ilde milyonlarca eve sunduğu internet hizmetini ‘online kız isteme’ konseptli yeni reklam filmiyle ekranlara getiriyor. Ailelerin Türkiye’nin dört bir yanından internet üzerinden katıldığı kız isteme törenini konu alan filmde Kenan İmirzalıoğlu rol alıyor.
İnsan odaklı yaklaşımıyla Türk Telekom, “81 ilde, milyonlarca evde” değerli hissettirmek için internet yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Evde internet müşteri sayısıyla Türkiye internet pazarındaki liderliğini sürdüren Türk Telekom, eğitimden eğlenceye, işten sosyal yaşama kadar pek çok süreçte evde olunan bu dönemde, milyonlarca müşterisinin her anında yanlarında olduğunu anlattığı yeni bir reklam filmi hazırladı.
Yönetmenliğini Ozan Açıktan yaptı
Türk Telekom’un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı yeni reklam filmi, bir önceki reklamın devamında yaşananları konu ediniyor. Önceki filmde, arabası bozulduğunda ona yardımcı olan gence bu kez İmirzalıoğlu ‘hayırlı bir iş için’ yardım ediyor. İmirzalıoğlu, bu mutluluğa, çiftin aileleri ve yakınları ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından internet aracılığıyla ekran üzerinden tanıklık ediyor. Keyifli ve sıcak görüntüler sunan reklam filminin yönetmenliğini Atiye, Aile Arasında gibi birçok önemli yapımda imzası bulunan Ozan Açıktan yaptı.
Künye
Reklamveren: Türk Telekom
Reklamveren Ekibi: Yeşim Uzuner, Didem Tüzün Dülger, Tuğçe Genç Gürsoy
Reklam Ajansı: Concept
ECD: Kerem Özkut
Kreatif Direktör: Gökhan Özdemir
Kreatif Ekip: Taygun Taşçı, Serkan Gültekin, Emir Anarat, Demeter Dinler
Grafiker: Orkut Yalçın
Müşteri İlişkileri Direktörü: Barış Alemdar
Müşteri ilişkileri: Sanem Türkmen, Ayşenaz Altınöz, Sıla Ezgi Avcı, Ulaş Belgen
Stratejik Planlama: Onur Aydın
Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Canan Polat
Prodüksiyon Şirketi: PToT Film
Yönetmen: Ozan Açıktan
Müzik: 25m2
Post Prodüksiyon: Sinefekt