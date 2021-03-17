Kenan İmirzalıoğlu online kız istedi!

İnsan odaklı yaklaşımıyla Türk Telekom, “81 ilde, milyonlarca evde” değerli hissettirmek için internet yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Evde internet müşteri sayısıyla Türkiye internet pazarındaki liderliğini sürdüren Türk Telekom, eğitimden eğlenceye, işten sosyal yaşama kadar pek çok süreçte evde olunan bu dönemde, milyonlarca müşterisinin her anında yanlarında olduğunu anlattığı yeni bir reklam filmi hazırladı.

Yönetmenliğini Ozan Açıktan yaptı

Türk Telekom’un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı yeni reklam filmi, bir önceki reklamın devamında yaşananları konu ediniyor. Önceki filmde, arabası bozulduğunda ona yardımcı olan gence bu kez İmirzalıoğlu ‘hayırlı bir iş için’ yardım ediyor. İmirzalıoğlu, bu mutluluğa, çiftin aileleri ve yakınları ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından internet aracılığıyla ekran üzerinden tanıklık ediyor. Keyifli ve sıcak görüntüler sunan reklam filminin yönetmenliğini Atiye, Aile Arasında gibi birçok önemli yapımda imzası bulunan Ozan Açıktan yaptı.

Künye

Reklamveren: Türk Telekom

Reklamveren Ekibi: Yeşim Uzuner, Didem Tüzün Dülger, Tuğçe Genç Gürsoy

Reklam Ajansı: Concept

ECD: Kerem Özkut

Kreatif Direktör: Gökhan Özdemir

Kreatif Ekip: Taygun Taşçı, Serkan Gültekin, Emir Anarat, Demeter Dinler

Grafiker: Orkut Yalçın

Müşteri İlişkileri Direktörü: Barış Alemdar

Müşteri ilişkileri: Sanem Türkmen, Ayşenaz Altınöz, Sıla Ezgi Avcı, Ulaş Belgen

Stratejik Planlama: Onur Aydın

Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Canan Polat

Prodüksiyon Şirketi: PToT Film

Yönetmen: Ozan Açıktan

Müzik: 25m2

Post Prodüksiyon: Sinefekt