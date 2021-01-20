Son Dakika
Kelebek Mobilya’dan yeni koleksiyon
Türkiye’nin köklü markalarından Kelebek Mobilya, fonksiyonel ve ekonomik ürün kategorisindeki yeni koleksiyonlarıyla 2021 yılına güçlü bir giriş yaptı. Oturma odalarında sadeliği zarafetle birleştiren Cara Koltuk Takımı, gerektiğinde yatak olabilme özelliği ve farklı kumaş seçenekleriyle müşterilerin mobilya seçiminde tercih ediliyor.
İş Dünyası 20.01.2021, 15:25
2
85 yıldır mobilyada kalitenin adresi olan Kelebek Mobilya’nın fonksiyonel ve ekonomik ürün kategorisindeki en yeni oturma grubu, Cara Koltuk Takımı mağazalarda ve web sitesinde satışa sunuldu. Salonlarda sadeliği zarafetle birleştiren tasarımıyla, genç ve rahat bir salon dekorasyonu oluşturmaya katkıda bulunan yeni koleksiyon, üçlü, ikili koltuk ve tekli berjer olarak tüketiciyle buluşuyor.