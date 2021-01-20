Kelebek Mobilya’dan yeni koleksiyon

85 yıldır mobilyada kalitenin adresi olan Kelebek Mobilya’nın fonksiyonel ve ekonomik ürün kategorisindeki en yeni oturma grubu, Cara Koltuk Takımı mağazalarda ve web sitesinde satışa sunuldu. Salonlarda sadeliği zarafetle birleştiren tasarımıyla, genç ve rahat bir salon dekorasyonu oluşturmaya katkıda bulunan yeni koleksiyon, üçlü, ikili koltuk ve tekli berjer olarak tüketiciyle buluşuyor.