Kelebek Mobilya’dan teknoloji hamlesi!

Tam 85 yıldır mobilyada kalitenin adresi olan Kelebek Mobilya, 2021 yılına önemli teknoloji hamleleriyle başladı. Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için katma değerli ürün üretiminin son derece önemli olduğunu aktaran Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, mevcut Ar-Ge Merkezi üzerinden geliştirdikleri projelerle sektördeki rekabetçiliklerini artırdıklarını söyledi.

AR-GE ve inovasyona yatırım

Dünya çapında başarılar elde etmek isteyen markaların rekabet dolu piyasa şartlarında teknolojiye önem vermesi gerektiğinin farkında olduklalarını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü; “Mevcut üretim kapasitemizi yenileme, geliştirme ve müşterilerimizden gelen talepleri karşılama doğrultusunda teknolojik altyapı çalışmalarımızı önemli ölçüdeki yatırım projeleriyle destekliyoruz. Dünya çapında başarılar elde etmek isteyen markaların rekabet dolu piyasa şartlarında müşteri, çalışan ve hissedarlarının beklenti ve isteklerini karşılamak adına teknolojiye önem vermesi gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda 2021 yılında, teknoloji, AR-GE ve inovasyona olan yatırımlarımızla ön plana çıkmayı planlıyoruz. Kelebek Mobilya olarak fabrikamızda 6 milyon TL’lik bir yatırım kararıyla AR-GE ve tasarım merkezini yenileyecek, üretim tesisindeki teknoloji hamlemizi gerçekleştireceğiz. İhracat ve e-ticaret kanallarımızı da hız kesmeden büyütme adına adımlar atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Müşterilerimizin konforu önceliğimiz”

Kelebek Mobilya’nın içinde bulunduğumuz pandemi döneminin getirdiği değişimlere hızla uyum sağladığının altını çizen Kaya, “Kelebek olarak var olan teknolojik altyapımızı güçlendirmeye odaklandık. E-ticaret kapsamında yaptığımız çalışmalara yoğunlaşarak online satış kanallarımızda müşterilerimizin rahatlıkla yararlanabileceği platformlar haline gelmesi için planlamalar yaptık. Mobilya satışında tüketicilerin alışmış olduğu dokunma refleksinin kırıldığını, online satışın ve sanal mağazacılığın pandemi döneminden sonra değer kazandığını söyleyebiliriz. Online platformların müşterilerimize konfor sağlaması açısından yapmış olduğumuz yaklaşık 1 Milyon TL’lik yatırımla, SAP üzerinden verilen online siparişlerde müşterilerimizin istediği ürünün tüm detaylarını kendilerinin seçebilmesine yakın bir zamanda olanak sağlayacağız. Pandemi döneminde yürüttüğümüz tüm süreçlerimizde müşterilerimizin beklentilerine göre hareket ettik ve Kelebek Mobilya olarak 2020 senesinde hedeflediğimiz rakamlara ulaştık.”

Kaya: 2021’e mağaza ağızımı genişletme hedefiyle girdik

2020 yılının Kelebek özelinde iyi bir yıl olduğunu söyleyen Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, sözlerine şöyle devam etti; “2020 yılında geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda yüzde 60’lık bir büyümeye ulaştık. Grup olarak 2020 yılını 1 Milyar TL ile sonlandırdık, 2021 yılında ise Kelebek Mobilya olarak yüzde 60 büyüme planlıyoruz. 2021 yılında yurt içinde 35 adet mağaza açmayı, yurt dışında 10 ülkeye giriş yapmayı hedefliyoruz. Dünya genelinde bilinirlilik kazanma idealimizi; ihracatımıza, e-ticaretimize, teknolojik altyapımıza verdiğimiz hassasiyetlerle ulaşacağımıza, sektörümüzde öne çıkan isimlerden olmaya devam edeceğimize inanıyoruz.