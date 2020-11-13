Kelebek Mobilya’dan sektöründe bir ilk

85 yıldır mobilyada kalitenin adresi olan Kelebek Mobilya, sektörde bir ilke imza atarak müşterilerine canlı bağlantı ile ücretsiz iç mimar desteği sunuyor. Kelebek Mobilya’nın sanal mağaza uygulamasında kullanıcılar, istediği ürünü 3D olarak inceliyor, dekorasyonda kararsızlık yaşarsa iç mimarla canlı konferansa geçerek, danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. Üstelik Kelebek Mobilya başlattığı yeni kampanya ile belirli ürünlerde tüm kampanyalara ilave ekstra yüzde 10 indirim fırsatı da sunuyor.

Kelebek Mobilya, Covid19 endişesi ile kalabalık ortama girmenin riskli olduğu bu dönemlerde dekorasyonunu yenilemek isteyenler için bir ilke imza atıyor. Kelebek Mobilya’nın sanal mağaza uygulamasında kullanıcılar, mağaza mağaza, sokak sokak dolaşmadan, onlarca çeşit ürün içinden kendisine en uygun olanı tek tuşla ve 3D olarak inceleyebiliyor, kararsız kaldığı noktalarda ise Kelebek Mobilya’nın iç mimarlarına canlı olarak danışabiliyor.

Evleri neşelendirecek yeni kampanya

Fonksiyonel ve modern ürünleri ile her ihtiyaca ve yaşam alanına uygun dekorasyon fırsatları sunan Kelebek Mobilya’nın fonksiyonellik anlayışı, uygulamaları kadar kampanyalarına da yansıyor. Türkiye’nin en güvenilir mobilya markaları arasında yerini koruyan Kelebek Mobilya, aile bütçelerini rahatlatacak, yeni evlenecek olanların yüzünü güldürecek ve evlerin yeniden dekore edilmesini sağlayacak bir kampanyaya imza atıyor. 15 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek Efsane Kelebek Günleri, mevcut kampanyalardaki fırsatlara ilave ekstra yüzde 10 indirim daha sağlıyor.

Efsane Kelebek Günleri’nde köşe koltuk takımlarından yatak odalarına, yemek odalarından oturma gruplarına ve aksesuarlara kadar ihtiyaç duyduğunuz her Kelebek ürününe çok daha uygun fiyatlarla erişmek mümkün.