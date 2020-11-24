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Kelebek Mobilya’dan Öğretmenler Gününe özel kampanya

“Onlar biraz da olsa dinlenebilsin diye, tekli koltuklarda yüzde 50 indirim Kelebek’ten hediye!” Türkiye’nin köklü mobilya markası Kelebek Mobilya, Öğretmenler Gününe özel kampanya düzenledi. Kelebek kampanya çerçevesinde 24 Kasım tarihinde, tekli koltukların yüzde 50’sini hediye ediyor.

İş Dünyası 24.11.2020, 11:35
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Kelebek Mobilya’dan Öğretmenler Gününe özel kampanya
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Kelebek Mobilya, yeni nesilleri yetiştirmek üzere fedakarca çalışan öğretmenlerimiz için özel bir kampanya düzenledi. Kelebek Mobilya’nın tekli koltuk ve berjerlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak, yüzde 50 indirim uygulanacak.

Başöğretmen’in izinde, koşullar ne olursa olsun sevgiyle, emekle, sabırla yeni nesiller yetiştirmek için gece gündüz çalışan tüm öğretmenleri Kelebek mağazalarına bekleyen Kelebek Mobilya, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutluyor.

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