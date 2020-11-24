Kelebek Mobilya’dan Öğretmenler Gününe özel kampanya

Kelebek Mobilya, yeni nesilleri yetiştirmek üzere fedakarca çalışan öğretmenlerimiz için özel bir kampanya düzenledi. Kelebek Mobilya’nın tekli koltuk ve berjerlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak, yüzde 50 indirim uygulanacak.

Başöğretmen’in izinde, koşullar ne olursa olsun sevgiyle, emekle, sabırla yeni nesiller yetiştirmek için gece gündüz çalışan tüm öğretmenleri Kelebek mağazalarına bekleyen Kelebek Mobilya, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutluyor.