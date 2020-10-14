Kelebek Mobilya’dan 1935 fidan bağışıyla daha yeşil Türkiye’ye destek

Hatay’ın Belen ilçesinde başlayarak çevre ilçelere sıçrayan orman yangınları tüm ülkeyi derinden sarstı. Bölgedeki ormanlarda büyük hasara yol açan yangınların soğutulma çalışmaları devam ederken Türkiye’nin dört bir yanından Hatay’a destek geldi. 3 büyüklerin önderliğinde futbol kulüplerinin başlattığı meydan okumalar büyük yankı ve farkındalık yarattı. Sürdürülebilir çevreye duyarlılığıyla bilinen Kelebek Mobilya ise kuruluşunun 85. yılında 1935 fidan bağışında bulunarak mobilyacıları da bu meydan okumaya davet etti. Rakiplerini etiketleyerek resmi sosyal medya hesaplarından güçlü paylaşımlar yapan Kelebek Mobilya, "Hatay’da olduğu gibi büyük yangınlarda zarar gören ormanlarımızı canlandırmak ve çocuklara daha yeşil bir gelecek bırakmak adına Kelebek’in 85. yılında TEMA’ya 1935 adet fidan bağışlıyor ve rakiplerimize meydan okuyoruz.” dedi. Aldığı aksiyonla Hatay’ın ve sürdürülebilir çevre bilincinin yanında olduğunu gösteren Kelebek Mobilya’nın çağrısına kısa bir süre içinde diğer mobilya markalarının da katılması bekleniyor.