Kelebek Mobilya’dan 100 milyon TL’lik fabrika yenileme yatırımı

Türk mobilya sektöründe 86’ncı yılını kutlayan Kelebek Mobilya, yaptığı yatırımlar ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla 2022 yılına iddialı bir giriş yapıyor. Son bir yıllık dönemde önemli başarılar kaydeden Kelebek Mobilya, Düzce’de yer alan 186 bin metrekarelik fabrikasını da baştan sona yeniledi. Mevcut üretim kapasitesini yenileme, geliştirme verimlilikte artış ve müşterilerinden gelen talepleri karşılama doğrultusunda hayata geçirilen yenilenme çalışmaları sonucu 100 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya

Üretimde yüzde 150’lik artış

Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Yurt içinde 185’in üzerinde mağazası bulunan ve ürünlerini yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşu Kelebek Mobilya olarak, kapasite artışı ve Endüstri 4.0 ile gelen teknoloji çağına uyum sağlamak amacıyla üretim tesisimizde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdik. Son dönemde ürünleriyle öne çıkan Kelebek Mutfak bölümü için ayrı bir fabrika oluşturduk ve burada uçtan uca monteli sisteme geçiş yaptık. Lojistik ve otomasyon ağırlıklı yatırımlarımızla birlikte kapasitemizi yüzde 50 artırmış olduk. Önümüzdeki dönemde üretimde adetsel olarak yüzde 150’nin üzerinde artış öngörüyoruz. Amacımız hızlı ve esnek üretimle ürün kalitesini daha da artırmak ve teslimat sürelerini daha da hızlandırmak.” dedi.

Kelebek Mobilya’nın devam eden bina yatırımları, 5000 m2 mutfak bölümü, 2500 m2 hammadde depo ve 2500 m2 ihracat depo alanı 2022 yılı ile birlikte faaliyetine başlayacak. 2000 m2 sünger depo inşaatı, 2000 m2 tasarım merkezi ve yeni yemekhane inşaatı tamamlanırken, 7500 m2 yeni mamül raf depo inşaatı ise Mayıs 2022 itibariyle kullanıma alınacak.