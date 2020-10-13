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Kelebek Mobilya yeni iletişim ajansını seçti

Cumhuriyet tarihinin köklü sanayi kuruluşlarından olan, Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi Kelebek Mobilya, iletişim çalışmalarını Brandworks’e emanet etti.

İş Dünyası 13.10.2020, 12:23
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Kelebek Mobilya yeni iletişim ajansını seçti

Brandworks İletişim Danışmanlığı; 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla, ilk yerli uçakların kanatları için kontrplak üretmek amacıyla İstanbul Haliç’te kurulan, Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi Kelebek Mobilya ve Kelebek Mutfak’ı müşteri portföyüne ekledi.

Kaliteli, yenilikçi ve modern ürün ve ulaşılabilir fiyat politikasından ödün vermeden 85 yıldır Türkiye’nin güvenilir sanayi kuruluşları ve mobilya markaları arasındaki yerini koruyan, Kelebek, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetimi için Brandworks İletişim Danışmanlığı ile el sıkıştı.

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