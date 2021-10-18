Kelebek Mobilya, Nükhet Duru ile işbirliğini yeniledi

Türkiye mobilya sektörünün en önemli aktörlerinden Kelebek Mobilya, reklam yüzü ünlü sanatçı Nükhet Duru ile iş birliğini yeniledi.

Kelebek Mobilya, sektörde ses getiren ve olumlu geri dönüşler alan ilk kampanya sonrasında reklam çalışmalarında Nükhet Duru ile yola devam etme kararı aldı. Yeni reklam kampanyasında Nükhet Duru, markanın yeni stratejisine uygun olarak ‘‘Yepyeni Kelebeklerle, hadi siz de kanat açın yeniliğe!’’ mesajını tüketiciyle paylaşacak.

Yeni projelerle yeniliğe kanat açan Kelebek Mobilya’nın marka direktörü Serkan Kaplan “2021 yılında Nükhet Duru ile yaptığımız işlerde çok güzel sonuçlar aldık. Bunu 2022 yılında da sürdürme hedefiyle kendisiyle yeni projelere kanat açıyoruz. Senaryosunu Ultra’nın yazdığı, çekimlerini ünlü yönetmen Hakan Yonat’ın gerçekleştirdiği filmimizde özellikle yeni evlenenlere ve nişanlılara sesleniyoruz. Bu reklam filminde herkes kendinden bir parça bulacak. İlerleyen günlerde yeni filmimiz tüm dijital mecralar ve ulusal TV’lerde yayınlanacak.” dedi.