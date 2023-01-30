Kelebek Mobilya İstanbul Mobilya Fuarı'nda yeni Ürünleriyle Katılımcılardan Tam Not aldı

Bu yıl 28 salonda binden fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapan İstanbul Mobilya Fuarı, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerle buluştu. Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan İstanbul Mobilya Fuarı, yaklaşık 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Doğanlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kelebek Mobilya, 1935 yılında bizzat Atatürk’ün imzasıyla kurulmuş ve Haliç’te yerli uçaklara kontrplaktan kanat üretimi ile faaliyetlerine başlamış, Cumhuriyet’in en köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Sektöründe ilklerin temsilcisi olan Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya'ya fuarda mikrofon uzattık ve markanın hedeflerini konuştuk.