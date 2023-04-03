Kelebek Mobilya BMW 118i Kazandırdı

“Yeniliğe kanat açtık” mottosuyla sektörü birçok ilkle tanıştıran Kelebek Mobilya, kuruluşunun 87. yılını “87 kişiye 87 hediye” kampanyasıyla taçlandırdı. Türkiye genelindeki Kelebek Mobilya mağazalarından 20 bin TL ve katlarında alışveriş yapan herkesin katılmaya hak kazandığı kampanyanın talihlileri ise noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Tatil, mobilya ve teknoloji hediye çekleri gibi birçok ödülün bulunduğu kampanyanın en büyük hediyesi olan 2022 Model BMW 1.18i Sport Line’ın asil talihlisi İstanbul’dan Hacer Esved Öztürk oldu. 2022 model BMW 118i Sport Line otomobil, gerçekleştirilen özel bir törenle talihlisine teslim edildi.

Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Kelebek Mobilya olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirerek hayatlarına güzel dokunuşlar yapmaya odaklandık. 87. yılımıza özel “87 kişiye 87 hediye” kampanyamızın hediyelerini belirlerken de evleneceklerin ve evini yenileyeceklerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate aldık. Teknolojik ürünlerden mobilyalara, tatil turlarından otomobile kadar geniş bir yelpazede yer alan hediyelerimizle talihlilerimizin hayatlarında unutulmaz bir yer edinmek istedik. Talihlilerimizin çoğunun evlilik hazırlığı yaptığını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Kampanyamıza katılan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.