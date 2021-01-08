Kelebek ile yenilenme zamanı!

Türkiye’nin köklü mobilya markası Kelebek Mobilya, “Kelebek’le Yenilen” mottosuyla ocak ayı boyunca geçerli bir kampanya düzenliyor. Yaşam alanlarını yeniden tasarlamak isteyenlere “Eskiler Gidiyor Yeniler Geliyor” kampanyasıyla seslenen Kelebek, kampanya kapsamında takipçilerine 8 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında marka fark etmeksizin tüm eski mobilyalarınızı evinizden alan Kelebek, yeni Kelebek’lerinizi istediğiniz adrese getiriyor. Takım alışverişinde geçerli olan kampanya kapsamında ayrıca her 12.990 TL’lik taksitli alışverişte tüketicileri, anında 1.000 TL hediye çeki bekliyor.

Kelebek Mobilya’dan vazgeçemeyenleri “Eskiler Gidiyor Yeniler Geliyor” kampanyasıyla karşılayan Kelebek, herkesi mağazalarına davet ediyor.