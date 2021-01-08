Kelebek ile yenilenme zamanı!
Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından Kelebek Mobilya, yaşam alanlarını yenilemek isteyen takipçilerine “Eskiler Gidiyor Yeniler Geliyor” kampanyasıyla sesleniyor. Ocak ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Kelebek, takipçilerine 8 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.
Türkiye’nin köklü mobilya markası Kelebek Mobilya, “Kelebek’le Yenilen” mottosuyla ocak ayı boyunca geçerli bir kampanya düzenliyor. Yaşam alanlarını yeniden tasarlamak isteyenlere “Eskiler Gidiyor Yeniler Geliyor” kampanyasıyla seslenen Kelebek, kampanya kapsamında takipçilerine 8 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında marka fark etmeksizin tüm eski mobilyalarınızı evinizden alan Kelebek, yeni Kelebek’lerinizi istediğiniz adrese getiriyor. Takım alışverişinde geçerli olan kampanya kapsamında ayrıca her 12.990 TL’lik taksitli alışverişte tüketicileri, anında 1.000 TL hediye çeki bekliyor.
Kelebek Mobilya’dan vazgeçemeyenleri “Eskiler Gidiyor Yeniler Geliyor” kampanyasıyla karşılayan Kelebek, herkesi mağazalarına davet ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12