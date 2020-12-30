Kelebek ile mutfakların en fonksiyonel hali

Kelebek Mutfak’ın zarif ve modern tasarımlarıyla, evinizin kalbi mutfaklara konfor ve kolaylık sunduğu koleksiyonlarından biri olan Nomas koleksiyonu, inovatif ve modern bir mutfak sahibi olmak isteyenler için tasarlandı.

Dolap içi kiler mekanizması ve aydınlatma özellikleriyle fark yaratıyor

Günlük ihtiyaçlarınıza kolaylıkla ulaşabilmeniz için yaşam alanınıza fonksiyonellik katan Nomas koleksiyonu, tasarımın en yalın halini sunuyor. Hayatınızı kolaylaştıran alanlar yaratan koleksiyon, mekanizmalı kiler sistemleri, iç çekmeceli modülleri erzaklarınızı düzenli tutarken, yemek pişirme ve hazırlık aşamalarında istediğiniz her şeye rahatça ulaşmanızı sağlıyor. Koleksiyonda yer alan çekmece yanlarının şeffaf olması ise çekmeceyi açmadan içinde ne olduğunu görebilmeyi sağlıyor. Bu özellikleri ile rahat bir kullanım ve saklama kolaylığı sunan Nomas koleksiyonu, mutfakta yemek yapmayı keyifli zamanlara dönüştürüyor.

Türkiye’de ilk ve tek Kelebek Mutfak tarafından sunulan 5 yıl garantili ürünler, 85 yıldır olduğu gibi 2020 yılında da modernliği, heyecanı ve yaşam sevincini yeniden tanımlayarak, hayatınıza yeniden renk katmak üzere kullanıcılarını bekliyor.