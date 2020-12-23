Kelebek ile evinizden evinizi yenileme dönemi başladı!

Kelebek Mobilya, yaşam alanlarını yenilemek isteyenler için mobilya sektöründe bir ilke imza attı. Kelebek Mobilya’nın sanal mağaza uygulamasında kullanıcılar, kendisine en uygun olanı evlerinden çıkmadan tek tuşla ve 3D olarak inceleyebiliyor, kararsız kaldığı noktalarda ise Kelebek Mobilya’nın iç mimarlarına canlı olarak danışabiliyor.

Kelebek, web sitesinde yer alan “Evini Tasarla” uygulamasıyla bir yeniliğe imza atıyor

Kelebek Mobilya’nın web sitesinde yer alan “Evini Tasarla” uygulamasına girip dekore edilecek odasının ölçülerini giren, kapı ve pencerelerin yerlerini belirten müşteriler, 3 boyutlu sanal bir ortamda odalarını oluşturabiliyor. İstedikleri Kelebek ürününü seçip sanal odaya yerleştirerek dekorasyon seçimlerini farklı açılardan birebir görebilen müşteriler, kararsız kaldıkları noktalarda ise Kelebek mimarlarından ücretsiz hizmet alabiliyor.

Kelebek’ten yılın en büyük fırsatı!

Fonksiyonel ve modern ürünleri ile her ihtiyaca ve yaşam alanına uygun dekorasyon fırsatları sunan Kelebek Mobilya, yılsonuna özel ekstra yüzde 20’ye varan indirimlerle yeni yıla yenilenerek girmek isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Üstelik müşteriler, bu indirim fırsatlarına yaşam alanlarından çıkmadan bir tık ile ulaşabiliyor.

https://www.kelebek.com/tr adresinde köşe koltuk takımlarından yatak odalarına, yemek odalarından oturma gruplarına ve aksesuarlara kadar ihtiyaç duyduğunuz her Kelebek ürününe çok daha uygun fiyatlarla erişmek mümkün.

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