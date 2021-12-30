Kearney: Türkiye’ye yabancı ilgisi artıyor

Yerini sükûnete bırakan kurlardaki sert iniş çıkışların ardından küresel şirketlerden Türkiye’ye yatırım imkanları konusunda çok sayıda bilgi talebi gelmeye başladı. Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’e göre Türkiye 2022’de küresel yatırımların odak ülkelerinden biri olmaya aday.

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, yatırım ortamındaki gelişmeleri değerlendirdi. Pandemi şartlarının, coğrafi konumu ve üretim altyapısı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yatırımcı ilgisini arttırdığı hatırlatmasında bulunan Onur Okutur, “Küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar, yakın bölgelerden tedarikin önemini artırdı. Türkiye, Avrupa pazarlarına yakınlığı, deneyimli işgücü ve gelişmiş altyapısıyla uluslararası şirketlerin dikkatini çekiyor” dedi.

Güçlü üretim altyapısı öne çıkarıyor

Pandemide tedarik zincirlerinde sıkışmalar yaşandığını ve özellikle Asya ile Avrupa ve Amerika arasındaki lojistiğin aksadığına dikkat çeken Okutur, “Pandemide yakından tedarikin önemi anlaşıldı. Uluslararası şirketler üretimlerinin bir kısmını yakına çekmeye karar verdiler. Bu arayışta Türkiye rekabetçi kur seviyesi ve güçlü sanayi altyapısıyla öne çıktı” yorumunu yaptı.

Stratejik yatırımcılar finansal yatırımcılardan daha önde

Onur Okutur şu değerlendirmeyi yaptı: “Stratejik yatırımcı olarak adlandırılan, bulundukların sektörlerin büyük oyuncuları, ihracat gelirleri yüksek, altyapısı sağlam, uluslararası alanda büyüme potansiyeli yüksek Türk şirketlerine yatırım yapmak için doğru fırsatları arıyor.”

Yatırım fonları, sermaye fonları, girişim sermayesi fonları gibi finansal yatırımcıların ise Türkiye’ye hâlâ temkinli yaklaştığını belirten Okutur, “Değişen küresel yatırım trendleriyle birlikte 2022’nin son çeyreğinde bu alanda da da yatırımların artması bekleniyor” dedi.

Kurdaki oynaklığın azalması da etkili

Kurdaki gelişmelerin de uluslararası şirketlerin radarlarının Türkiye’ye dönmesine neden olduğunu ifade eden Okutur, kur korumalı Türk Lirası mevduat sisteminin para piyasalarındaki oynaklığı azaltarak yatırımcı ilgisinin daha da güçlenmesine neden olduğunu ifade etti. Okutur, “Kearney’in Türkiye ofisi olarak, dünyanın önde gelen şirketlerine yatırım ve olası ortaklık imkanlarıyla ilgili destek oluyor, doğru yatırımların fırsat ve risklerinin doğru değerlendirilmesini sağlıyoruz. Artan ilginin önümüzdeki yıldan başlayarak doğrudan yatırıma ve satın alma kararlarına dönüşeceğini öngörüyoruz” dedi.