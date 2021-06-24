Kearney Türkiye’de büyüyor

Bir buçuk yıl önce yeni İstanbul Ofisi’ne taşınarak ekonomiye olan güvenini gösteren uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, Türkiye ekibini kendi alanlarında uzman yeni liderlerin katılımıyla güçlendirdi.

Türkiye ve dünyanın önde gelen ülkelerinde, telekom, dijital hizmetler ve medya sektörlerinde küresel ölçekte çok sayıda kritik projeyi yöneten Adel Belcaid, Kearney’in Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin telekom sektörü liderliğini üstlendi.

Zor görevlerin adamı

Kariyer hayatı boyunca çok sayıda “Mission impossible” (Zorlu görev) projesi üstlendiğini belirten Adel Belcaid, “Danışmanlık, konfor alanlarınızın dışına çıkmanızı gerektiren, yüksek adrenalin ve yüksek enerjiyle yapılabilecek bir iş. Müşterilerinizin en zorlu sorunlarını size emanet etmesi büyük bir sorumluluk. Ama önerilerinize değer vermeleri ve ona göre hareket etmeleri de büyük bir onur. Proje sonunda müşteriniz ve ekibinizle yaşadığınız başarı duygusu ise en büyük ödül” dedi. Engin deneyimiyle Türk telekom sektöründe de iyi bilinen bir isim olan Adel, Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümlerine de katkı sağlayacak.

Kritik projelere imza atmaya hazır

Kearney Türkiye’nin kalkınma ve kamu sektörleri alanlarındaki liderliğini ise ekibe şirket ortağı olarak katılan İdil Özdoğan üstlendi. Geçmişte uzun süre uluslararası şirketlerde kamu ilişkileri ve kalkınma konularında görev yapan ve hem özel sektörde hem kamu sektöründe Türk iş dünyasına yol göstericilik yapan Özdoğan, Kearney Türkiye ekibine katılmanın heyecan verici olduğunu söyledi. Özdoğan “Güçlü ekibimizle yeni dönemde kritik önemde projelere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye yönetici ortağı Onur Okutur

Kearney Türkiye Ülke Lideri ve Yönetici Ortağı Onur Okutur, ekibe yeni katılan yetkin isimlerle birlikte daha geniş bir sektörel yelpazeye hizmet sunmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Pandemi sonrasında küresel değer zincirinde büyük bir değişim yaşandığına dikkat çeken Okutur, “Kearney’in 100 yıla yaklaşan engin uluslararası deneyimi ve güçlü ekipleriyle Türkiye’deki paydaşlarımıza fırtınalı sularda da kılavuzluk yapmaya hazırız” dedi.