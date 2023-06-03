Katılımevim Halka Arz Oluyor

Yeni nesil finansman çözümleriyle tasarruf finansman sektörünün önde gelen markası Katılımevim halka açılıyor. Sektöründe bir ilk özelliği taşıyan bu halka arz, İnfo Yatırım aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde “Borsada Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecek. Pay başına 13,43 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza KTLEV.HE koduyla kolayca katılım sağlanabilecek. Şirketin hisse senetleri katılım endeksine uygundur.

30 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 30 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 60 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 805,8 milyon TL olacak. 2022'de %325 kâr artışı elde eden şirketin, 5 yıl süreyle dağıtılabilir dönem kârının %40'ını nakit temettü olarak dağıtma taahhütü izahnamede yer aldı.

“10 binin üzerinde ailenin hayalini gerçekleştirdik”

Halka arza ilişkin olarak konuşan Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, “Katılımevim olarak beşinci yılımızı halka arz ile taçlandırıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 'mutlu müşteri' felsefemizle 10 binin üzerinde ailenin ev ve araba teslimatını gerçekleştirerek hayallerine kavuşmalarına katkı sağladık. Bugün 70 şubemizde 810 çalışanımız ve 100 bine yaklaşan üye sayımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Yatırımcılarımızdan alacağımız güçle, kurumsal, halka açık, şeffaf bir kurum olarak kısa sürede 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. BDDK lisanslı tasarruf finansman şirketi olduklarına dikkat çeken Turhan, “Tasarruf Finansman sektörüyle ilgili yasa çıktıktan sonra BDDK’ya uyum süreciyle ilgili ilk başvuru yapan firma olarak şimdi de sektörün ilk halka arzını gerçekleştiriyor ve sektörümüze öncülük ediyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle şube ağımızı genişletirken aynı zamanda işletme sermayemizi güçlendirmeyi ve teknolojik alt yapımızı en ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

2022 yılında %325 net kar artışı

Ev ve araba sahibi olmak isteyenleri yenilikçi finansman çözümleriyle hayallerine kavuşturan Katılımevim, 2022 yılını %325 net kâr artışı ile tamamladı. Şirket, 2022 yılında toplam sözleşme adedini %25 oranında artırırken, sözleşme hacimlerinde ise %107 büyüme sağladı. 2022 yılında açılan toplam sözleşme hacminin %59'u ev sözleşmelerinden, %41'i araba sözleşmelerinden oluştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahname ve ekleri ile tasarruf sahiplerine satış duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.org.tr), Katılımevim’in www.katilimevim.com.tr ve İnfo Yatırım’ın www.infoyatirim.com adresli internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.