Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına talip!

Sosyal medya fenomeni olduktan sonra kendi kozmetik markasını kuran Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde vergi rekortmeni olma sözünü yerine getirdi. Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer aldı.

MİLYONLARCA LİRA TEKLİF ETTİLER

Başarısı dünya çapında duyulmaya başlayan Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına da ilgi arttı. Katarlı bir grup Ciğerci'nin markası için dudak uçuklatan bir teklif yaptı. Katarlı grup, Selin Ciğerci'nin markası için 17 milyon euro teklif etti.(haberler.com/Ecem Altan)