Katar Yatırım Fonu, Güney Koreli ortaklarından bir bölüm hisse satın alarak, Avrasya projesine ortak oldu

Tüneli işleten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’de (ATAŞ) , Yapı Merkezi ile Güney Koreli SK Group, yüzde 50'şer paya sahipti. Rekabet Kurumu devralmaya ilişkin izne gerek olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan karara göre, Qatar Investment Authority'nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd.'nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Avrasya Tüneli Projesi (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi) 26 Aralık 2016'da hizmete açıldı. 1.2 milyar dolara mal oldu. İşletme süresi açılışından itibaren 25 yıl olarak belirlendi. , Tünel, Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlıyor. Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.