Kastamonu Entegre’den iki yeni reklam filmi: 'Her yerde Floorpan'

Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, Floorpan marka laminat parke ürünleri için iki yeni reklam filmi hazırladı. Çevre dostu üretimi belgeleyen Blue Angel sertifikasına sahip laminat parke markası Floorpan’ın özelliklerini anlatan reklam filmleri televizyon kanallarında, jingle ise radyolarda yayına girdi.

Yönetmen Metin Arolat

Yönetmenliğini Metin Arolat’ın yaptığı film, Floorpan ile kaplanmış bir evde ailece yaşanan keyifli anları konu ediyor. Kolay temizlik, hijyen, dayanıklılık, 25 yıl garanti gibi ürünün üstün niteliklerine dikkat çeken filmde, Floorpan laminat parkelerin 108 ülkeye ihraç edildiği mesajı da veriliyor.

Avrupa standartlarında üretilen Floorpan laminat parke ailesi, çizilmeye, aşınmaya, noktasal darbelere, UV ışınlarına ve sigara ateşine karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Lekelerden etkilenmeyen, kolay temizlenebilen, Hijyen+ teknolojisine sahip ve zeminden ısıtmaya uygun Floorpan, kullanıcılara hızlı montaj imkânı da sunuyor.