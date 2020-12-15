Kastamonu Entegre, Uluslararası Mükemmellik Ödülü’nün Sahibi Oldu

Türkiye’nin sanayileşme yolunda atılmış cesur adımlarından biri olarak ağaç bazlı panel sektöründe yarım asırdır kesintisiz üretim yapan Kastamonu Entegre, global pazarlardaki yirmi yılı aşkın deneyimiyle yeni başarılara imza atmayı sürdürüyor. Pandemi döneminde güvenilirlik, çeviklik ve yeni bir duruma uyum sağlama yeteneği açısından başarılı bir testten geçen şirket, iş süreçlerinin verimliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği mobil ve dijital uygulamalar ve yerli kaynakları değerlendirmek üzere başlattığı satınalma projesi ile dikkatleri üzerine çekti. Ve yürüttüğü bu çalışmalarla European Institute of Purchasing Management – EIPM (Avrupa Satınalma Yönetimi Enstitüsü) tarafından Mükemmeliyet Ödülü’ne değer görüldü.

İş sürekliliğinde ustalık, Mükemmellik Ödülü getirdi

Rol model olarak hareket eden, şirketlerinde üstün performans gösteren ve yüksek düzeyde yaratıcılık, yenilikçilik, çevreye ve topluma saygı gösteren satınalma organizasyonlarının onurlandırıldığı uluslararası EIPM - Peter Kraljic Ödülleri, EIPM Direktörü Bernard Garcia’nın başkanlığında gerçekleşen online ödül töreninde sahiplerini buldu. Yarışmada, “İş Sürekliliğinde Ustalık”, “Zor Zamanlarda Dönüşüm Lideri”, “Dayanıklılık ve Vizyoner Liderlik” olmak üzere üç kategoride ödüller verildi. Kastamonu Entegre Türkiye Satınalma Ekibi, iş sürekliliğinde ustalığın değerlendirmeye alındığı ve dünyanın önde gelen şirketlerinin finalistler arasında yer aldığı “İş Sürekliliğinde Ustalık” (Master of Business Continuity) dalında Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu.



Yıldız: “Sürdürülebilir değer yaratmada takım çalışmasının önemine inanıyoruz”

İş dünyasının seçkin ödülleri arasında yer alan bu programda Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Satınalma yönetimi alanında, şirketler ve akademik dünya arasında köprü görevi üstlenerek, global deneyimlerin paylaşımını sağlayan EIPM (Avrupa Satınalma Yönetimi Enstitüsü)’ne, bu değerli ödül için teşekkür ederiz. Satınalma mükemmeliyeti, kalıcı verimlilik, bilgi paylaşımı ve takım çalışmasının ödüllendirildiği bu uluslararası yarışmada önemli bir başarıya imza atan Satınalma Ekibimizi gönülden tebrik ederim. İnsanı odağına alan bir şirket olarak sürdürülebilir değer yaratmada takım çalışmasının önemine inanıyor ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde çalışmalarımızı bu kurumsal değerler çerçevesinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz.” dedi.