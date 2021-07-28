Kastamonu Entegre, sektörün en fazla EPD belgesine sahip firması oldu

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, Türkiye’de sektörün en fazla EPD belgesine sahip firması oldu. ISO standartlarına uygun biçimde hazırlanan ve uluslararası pazarda geçerliliği bulunan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi metoduna bağlı kalarak bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanan EPD belgesi almaya hak kazanan şirket, sektöründe yeni bir başarıya imza attı.

Üretim süreçlerinin tamamını çevresel etkilerinin farkında olarak, uluslararası standartlar doğrultusunda yürüttüklerini belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Bu belgeler çevresel performans karşılaştırması yapmanın yanı sıra, çevre yönetimi ve ürün performansının iyileştirilmesine büyük katkı sunuyor. Sürdürülebilirlik konusunda dünya genelinde oluşan farkındalık da yeşil satın alma ve ihale şartlarında bu belgeleri sıklıkla şart koşuyor” dedi.

“Avrupa Yeşil Mutabakatı ile EPD’lerin önemi artacak”

Ürün standartlarını çevresel etkileri ölçerek oluşturmanın Kastamonu Entegre'nin yarım asırlık kalite anlayışının bir parçası olduğunu ifade eden Yıldız şunları söyledi: “Türkiye'de şu ana kadar 200 ürünün hak kazandığı EPD Belgesi'ni tüm ürünlerimiz için almamız, ağaç bazlı panel sektöründe önemli bir adım oldu. Bağımsız doğrulayıcılar ürünlerimiz için onayladıkları bu belgelerle çevre performansımızı tescilledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle EPD'lerin önemi daha da artacak. Sektöründe Avrupa'nın 4’üncü, dünyanın 6’ıncı büyük üreticisi konumundaki Kastamonu Entegre de bu süreci en iyi değerlendiren şirketlerden biri olacak.”

Kastamonu Entegre; MDF, melamin kaplı MDF, yonga levha, melamin kaplı yonga levha, parlak panel MDF, parlak panel yonga levha, boyalı panel MDF, boyalı panel yonga levha, kapı paneli, laminat tezgah, laminat parke ve süpürgelik olmak üzere tüm ürün grubunu EPD belgesi ile tescilledi.