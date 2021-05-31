Kastamonu Entegre, İSO 500 Listesinde İlk 50’deki Yerini Korudu

Yarım asırdır aralıksız devam eden üretim faaliyeti ile Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılarda bulunan Kastamonu Entegre, sektördeki lider konumunu korumaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” (İSO 500) araştırmasında son on yıldır ilk 50 içerisinde yer alan şirket, 2020 yılı performansı ile Türkiye’nin ilk 50 sanayi kuruluşu aradında bu yıl da yerini tescilledi. Konsolide 1,5 milyar dolara cirosu ile dünyanın 6 ülkesinde ve Türkiye’de 6 farklı lokasyonda üretim tesislerine sahip Kastamonu Entegre, İSO 500 listesinin 46. sırasında yer aldı.

Türkiye’ye yeni tesisler kazandıracak



Ağaç bazlı panel sektöründe Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın 6’ncı büyük üreticisi olduklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, katma değerli ürünler ve yeni yatırımlarla ülkemizin büyüme hedefine destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizerek şunları ekledi: “2021’in Mart ayında 600 milyon TL’lik Samsun yatırımımızı tamamlayarak, yıllık 500 bin m3 üretim hacmine sahip yeni kontinü yonga levha tesisimizde üretime başladık. Böylece şirketimizin toplam üretim kapasitesi 6 milyon m3’e ulaşmış oldu. Pazarın hammadde ihtiyacını en etkin şekilde karşılamak amacıyla yeni tesis ve makine yatırımlarına ara vermeden devam ediyoruz. 2021’in en büyük yatırımını Balıkesir’de hayata geçiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla MDF üretim kapasitemiz 500 bin m3 daha artacak.”