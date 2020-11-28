Kastamonu Entegre “İnovasyon Yönetimi” Projesi ile Sürdürülebilir İş Ödülü’nün Sahibi Oldu

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, üretim ve ihracattaki liderliğini, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında elde ettiği yeni başarılarla taçlandırıyor. Sürdürülebilirlik alanında ülkemizin en kapsamlı ve itibarlı ödül programı olan Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde bu yıl 4 farklı kategoride finale kalmayı başaran şirket, final gecesinde “Fikirden Uygulamaya İnovasyon Yönetimi” projesi ile “Çalışan Katılımı” kategorisi ödülünün sahibi oldu. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkan projelere dikkat çekmek amacıyla Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin kazananları, 25 Kasım Çarşamba akşamı çevrimiçi olarak düzenlenen törende açıklandı.

“Daha yaşanabilir bir dünya için inovatif çözümler geliştiriyoruz”

Bu ödülün kendileri için değerli bir mükafat ve önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Türkiye’nin önde gelen şirketleri ve girişimcileri tarafından hayata geçirilen projelerin, konusunda uzman değerli bir jüri tarafından değerlendirmeye alındığı Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde bu yıl dört kategoride finale kalmış olmamızın, bu konuda doğru bir yol izlediğimizin en güzel göstergelerinden biri olduğunu düşünüyorum. ‘Çalışan Katılımı’ ödülüne değer görülmemiz ise, insanı odağına alan bir şirket olarak ayrı bir anlam taşıyor. Bu vesileyle bize bu ödülü kazandıran ‘Fikirden Uygulamaya İnovasyon Yönetimi’ projesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum. Gelecek nesillerin iyi yaşam hakkına duyduğumuz saygı ve sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiğimiz projelere devam edeceğiz.” dedi.

Çalışan odaklı yönetim stratejisi ödül getirdi

Yıldız, ödüle değer görülen projelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Çalışan odaklılık stratejisi kapsamında çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmelerine olanak tanıyıp, her türlü ayrımcılığı engelleyerek fırsat eşitliğini desteklemeyi hedeflediğimiz “Fikirden Uygulamaya İnovasyon Yönetimi” projesi ile çalışanlarımıza fikir ve önerilerini sunabilecekleri bir platform sağladık.”

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