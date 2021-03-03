Kastamonu Entegre 600 Milyon TL’lik Samsun Yatırımını Tamamladı

Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’nin lider, dünyanın altıncı büyük üreticisi olan Kastamonu Entegre, stratejik yatırımlarıyla üretimdeki gücünü pekiştirmeye devam ediyor. Samsun Yonga Levha Tesisi’nde yenileme ve kapasite artırımına yönelik 600 milyon TL’lik yatırımı tamamlayan şirket, mevcut katlı yonga levha tesisini kontinü tesise dönüştürdü. Devreye giren yüksek kaliteli levha ve laminasyon hatları ile Samsun’daki yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2,5 kat artarak 500 bin metreküpe ulaştı. Yüzde 30 pazar payı ile Türkiye’nin sektör lideri olan Kastamonu Entegre, Samsun Yonga Levha Tesisi’nde 120 kişiye daha iş imkânı sağlayarak, tesis genelinde toplam 300 kişiyi istihdam etmiş oldu.

Artan iç pazar taleplerine yönelik yeni yatırımlar

Ağaç bazlı panel endüstrisinin, mobilya sektörü ile birlikte ülkemizde cari fazla veren nadir sektörlerden olduğuna dikkat çeken Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, Samsun yatırımına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Bu ay itibariyle ülkemiz için çok değerli bir yatırımı daha hayata geçirdik. Samsun’daki eski tesisimizin faaliyetine son vererek, yıllık 500 bin metreküp üretim hacmine sahip yeni kontinü tesisimizde levha üretimine başladık. Böylece şirketimizin toplam üretim kapasitesini 6 milyon metreküpe ulaştırarak iç pazarın taleplerini en üst seviyede karşılamayı sürdüreceğiz.” Türkiye’nin büyüme hedeflerine ulaşmasında ağaç bazlı panel sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldız; “Bu yıl da yurt içinde tesis ve makine yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” dedi.