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Karsan’da üst düzey atama

Karsan’ın Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü’ne Aslı Ör getirildi.

Karsan’da üst düzey atama

Karsan’ın Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü’ne Aslı Ör getirildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 15:51
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Karsan’da üst düzey atama

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, elde ettiği başarıları daha da artırmak adına yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirleri ileri taşıyan çözümler sunan Karsan’da bu kapsamda “Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü” görevine Aslı Ör getirildi. 

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü koltuğunu Aslı Ör’e emanet etti. Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Karsan’ın, yurtdışı pazarlarındaki büyüme hedeflerinin sorumluluğunu alan Ör, Mart ayı itibarıyla yeni görevine başladı. 

Sırasıyla Turkcell ve Anadolu Isuzu’da çalışan Aslı Ör, 2007 yılından itibaren kariyerine Tofaş’ta devam etti. Tofaş’ta CRM, fiyatlandırma, pazarlama programları ve kampanya yönetimi gibi pek çok farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Ör, 2014-2017 yıllarında “Ürün Pazarlama Yönetmeni ve Pazarlama İş Geliştirme Yöneticisi” pozisyonlarında görev aldı. Otomotiv sektöründeki deneyimi ile başarılı çalışmalara imza atan Aslı Ör, 2017 yılından bu yana da Karsan’da Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu. 

Son Güncelleme: 11.03.2020 15:54
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