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Karsan Ar-Ge Direktörlüğü’ne Barış Hulisioğlu Getirildi!

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karsan’da Ürün & Proje Mühendisliği Müdürü olarak görevini yürüten Barış Hulisioğlu, Kasım ayından itibaren Ar-Ge Direktörlüğü görevini üstlendi.

İş Dünyası 09.11.2020, 11:17
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Karsan Ar-Ge Direktörlüğü’ne Barış Hulisioğlu Getirildi!

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan ve geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerin ardından Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazanan yerli üretici Karsan, Ar-Ge’sini Barış Hulisioğlu’na emanet etti. Hulisioğlu’nun Karsan’a sunduğu katkılar 2006 yılına kadar uzanıyor. Bursa’da yer alan ve Karsan ile ortaklaşa çalışmalar yürüten Hexagon Studio’da ürün tasarımı ve proje yönetimi alanlarında görevler üstlenen Barış Hulisioğlu, söz konusu şirkette görev aldığı 2006 yılından bu yana Karsan’ın ürün ve projelerinin gelişimine de katkı sağladı. 2017 yılında ise Karsan’a Ürün ve Proje Mühendisliği Müdürü olarak katılan ve bu konudaki çalışmalarını üç yıldır yürüten Hulisioğlu, yeni görevine ise Kasım ayı itibarıyla başladı.

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