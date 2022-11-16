Kargoları en hızlı ve güvenli taşımanın yolu Kargoist...

Black Friday’den yılbaşı alışverişine favori listelerinin en dolu olduğu bu iki ay boyunca, herkesin heyecanla gelmesini beklediği kargolarını en hızlı ve güvenle taşıyacak olan Kargoist, bütün imkanları ve teknolojisi ile hazır.

Kargoist, büyüdükçe gelişen e-ticaret lojistiğindeki sorunlara yenilikçi çözümler hedefiyle yola çıktı ve kısa sürede büyüyen bir marka oldu. Üstelik Kargoist sadece yazılımda değil saha uygulamalarında da aktif. Türkiye’de ilk kez scooter ile dağıtım yapan firma olan Kargoist, teslimat modellerindeki çeşitlilikler ile birlikte daha hızlı ve daha pratik bir dağıtım ağına kavuştu.