Karasu’dan Köstence’ye ilk RO-RO seferi gerçekleşti

İki ülke arasında gerçekleşen ilk seferde RO-RO gemisine 16 dorse ve 28 TIR yüklendi. Köstence’ye varan RO-RO seferinde araçların yanı sıra 12 yolcu da vardı.

RO-RO gemisi yaklaşık 14 saatlik yolculuk sonrasında Köstence Limanına vardı. İlk RO-RO seferi Köstence limanında Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, Köstence Liman İdaresi Müdürü Florin Goidea ve Ticaret Ataşesi Kadir Yazıhan karşıladı. (Kaynak:hayat.ro)