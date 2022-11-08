Karanfil Group Müsiad Expo 2022'de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Dünyanın dört bir yanından iş insanları, sanayiciler ve girişimciler, 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nda bir araya geldi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, bu yıl 19’uncu kez kapılarını açtı. Yerli ve milli teknolojilerin küresel pazarlara tanıtıldığı fuarda; Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere 120 ülkeden ziyaretçiler ve 60 ülkeden alım heyetleri ağırlandı.

HEDEF, 5 MİLYAR DOLARLIK İŞ BAĞLANTISI

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, üretim, yatırım ve ihracat üçgeninde yeni pazarlara açılacakları, dinamik işbirlikleri kuracakları küresel bir organizasyona imza attıklarını belirterek, “MÜSİAD EXPO çerçevesinde gerçekleşecek işbirlikleri ve yatırım projeksiyonlarıyla yaklaşık 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı hedefliyoruz” dedi. Asmalı, fuarda Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere 120 ülkeden ziyaretçi ve 60 ülkeden alım heyetlerini ağırladıklarını, 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

KARANFİL GROUP'TAN MÜSİAD EXPO ÇIKARMASI

Karanfil Group, sahip olduğu küresel taşımacılık filosu, dünyanın birçok merkezindeki iletişim ağı ve üstün hizmet kalitesiyle, kurulduğu günden bu yana Ortadoğu ve dünya taşımacılık sektörünün değişmez tercihlerinden biri olmayı başardı. Firma, uluslararası nakliyede Libya ve tüm Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere; denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve karayolu nakliye hizmetleri ile kıtaları birbirine bağlayan uluslararası bir taşımacılık ağına sahip.

Fuarda standını ziyaret ettiğimiz Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil Türkiye ile Libya arasındaki ilişkileri değerlendirirken grubun elde ettiği başarıyı ve hedeflerini Ekovitrin Haber merkezinden Ali karabaş'a anlattı.