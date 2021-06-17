Karanfil Group Güneydoğu Anadolu Bölge’sinde Libya Ticaretini Canlandıracak

Lojistikten tekstile, inşaattan sağlığa, dekorasyondan madenciliğe kadar birçok alanda hizmet veren Karanfil Group, geniş coğrafyada önemli bir marka olma vizyonuyla yatırımlarına ivme kazandırdı. Bu anlayış doğrultusunda Türkiye ihracatına değer katan yapısıyla öne çıkan Karanfil Group, Gaziantep şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Sırada İzmir, Bursa ve Konya var

2021 yılı içerisinde şubeleşme atılımlarına devam edeceklerinin altını çizen Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, “İlk etapta Türkiye’nin farklı bölgelerinde şubeleşme yatırımları yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Gaziantep’ten sonra İzmir, Bursa ve Konya şubelerimizin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, ikili ilişkilerimizin güçlü olduğu kardeş ülke Libya’nın iş insanlarını bu şehirlerin sanayicisi, üreticisiyle buluşturmak. Buraya entegre ettiğimiz temsilciler sayesinde üretilen ürünlerin Libya’ya gönderilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz“ dedi.

Libya’daki şubeleşme faaliyetleri hakkında da bilgi veren Karanfil, şöyle devam etti: “Karanfil Group olarak Libya’daki ilk başarımız 2007 yılındaydı. Ülkenin bütün şehirlerine dağıtım ağı kurmayı planladık ve o sene iş hacmimiz yüzde 400 artış gösterdi. Bunu Libya’da başardık ve halihazırda 9 şehirde şubemiz bulunuyor. Bu başarıyı Türkiye’de de göstermek istiyoruz.”