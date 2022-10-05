Karaköy Güllüoğlu, yeni mağazasında hizmet vermeye başladı

1843’ten bugüne uzanan köklü geleneğini her dönem yenilenerek koruyan Karaköy Güllüoğlu, yeni mağazasına taşındı. Geleneksel baklavanın en leziz örneklerini sunan Karaköy Güllüoğlu, yeni yerinde de geçmişle gelecek arasında köprü olmaya devam ediyor. Sokakla ve semtle iç içe olan yeni mağaza, baklavanın en leziz tatlarını konuklarına sunmayı sürdürüyor. Modern dokunuşlar ile dekore edilen yeni mağaza, geleneksel mimarinin samimi detaylarına yer veren tasarımıyla, tüm misafirlerini lezzetlerini deneyimlemeye davet ediyor.

Her yaştan konuk için kusursuz bir deneyim

Şubeleşmek yerine, kendi içlerinde dikey büyüyerek yeniliklere imza atmayı hedeflediklerinin altını çizen Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, “Yıllardır Karaköy’de yer alan tek mağazamızla hizmet veriyoruz. Bu geleneği bozmadan, taşındığımız yeni yerimizde de tek noktada konuklarımızı ağırlamayı sürdüreceğiz. Karaköy Güllüoğlu’nun bizim için bir ticarethaneden çok daha öte anlamı var. Bizler birer tüccardan öte, işine gönül vermiş sanatkarlarız” diyor.

1400 metrekare kapalı alanının yanı sıra, 300 metrekare açık avlu alana sahip yeni mağaza, arka bahçesindeki bağlantı ile Karaköy’ün merkezinde bir pasaj olarak konumlanıyor. Karaköy Güllüoğlu, bir ticarethaneden çok daha öte, semtle beraber yaşayan kamusal bir alan olarak planladığı yeni mağazasında, misafirlerine keyifli vakit geçirebilecekleri bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor.