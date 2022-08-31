Karadeniz Ekonomi İş Birliği (KEİ) Tahkim Merkezi’nin İstanbul’da kurulması önerisi Bakanlıkça kabul edildi

Milletlerarası Tahkim hukukçusu olan Doç. Dr. İlyas Gölcüklü aynı zamanda DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin de hukuk danışmanlığını yapıyor. Doç. Dr. İlyas Gölcüklü, bu tip tahkim yargılamalarında İstanbul’un halihazırda bir cazibe merkezi olduğunu ve bu yeni merkez ile uluslararası alanda daha da önemli hale geleceğini dile getirdi.

Diplomatlar Birliği adına konuyu değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Özgöker ise Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’nın (KEİ), Türkiye’nin öncülüğünde 25 Haziran 1992’de kurulan bölgesel bir ekonomik iş birliği örgütü olduğunu ve aynı öncü çalışmalar neticesinde İstanbul’da Tahkim Merkezi’nin kurulabileceğini söyledi. Birliğin amacının ekonomik iş birlikler ile Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olarak kalmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Uğur Özgöker, “Üye ülkelerinin Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Sırbistan Karadağ olduğu düşünülürse teşkilatın işlevi daha iyi anlaşılır” şeklinde konuştu. En son Dolmabahçe’de yapılan tahıl anlaşmasını hatırlatan Prof. Dr. Uğur Özgöker, İstanbul’un giderek uluslararası gıda ve enerji güvenliği konularında da uluslararası ticari ve ekonomik itilafların kilit ve çözüm merkezi haline geldiği belirtti.

“Türkiye, tahkim alanında lider konuma gelecek”

Doç. Dr. İlyas Gölcüklü, Türkiye açısından merkezin İstanbul’da kurulmasının KEİ üyesi devletler ile ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacağına ve uzun vadede Türkiye ekonomisine olumlu etkilerinin olacağına işaret etti. Bu Merkez’in açılmasıyla Türkiye’nin, tahkim alanında daha lider bir konuma geleceğini dile getiren Doç. Dr. İlyas Gölcüklü, “Böylece ülkemiz gerek Teşkilat üyesi devlet vatandaşlarının ve diğer teşkilat üyesi devletlerin gerekse de üye olmayan devlet vatandaşlarının yaşayacağı uyuşmazlıklar bakımından bir çözüm merkezi olarak benimsenecektir” görüşünü paylaştı.

“Teşkilat içindeki birliği kuvvetlendirecek”

Doç. Dr. İlyas Gölcüklü ayrıca, tahkim ve arabuluculuk başta olmak üzere uyuşmazlık çözüm hizmetlerinin İstanbul’dan verilmesinin teşkilatın kendi içindeki birliğini de kuvvetlendireceği görüşünü dile getirdi. Bunun da içe doğru sermaye akışı sağlayacağını ve KEİ ülkelerine ekonomik anlamda bir nefes aldıracağını ifade etti. Doç. Dr. İlyas Gölcüklü buna ek olarak, benzer gerekçelerle İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde, Türkiye’nin öncü çalışmaları sayesinde, İİT üyesi ülkelerde bulunan yatırımcıları konu edinen ticari ve yatırım ihtilaflarının çözümü için İstanbul’da İİT Tahkim Merkezi kurulduğunu belirtti. Bu merkezin de 27 Kasım 2019 tarihinden beri çalışmalarını başarıyla sürdürmesi bakımından iyi bir örnek olduğunun altını çizdi.

“Ekonomi politikalarının büyümesine katkı sağlayacak”

Prof. Dr. Uğur Özgöker ise son olarak “Üyesi olduğumuz KEİ Birliği’ndeki firmalar, kendi aralarındaki uyuşmazlıkları çözmek için teşkilata üye olmayan ülkelerdeki tahkim merkezlerine başvuruyordu. Bu da 13 üyeli birliğin içinde kalabilecek önemli bir kaynağın başka ülkelere aktarılmasına neden oluyordu.” dedi. Prof. Dr. Uğur Özgöker’e göre, kaynağın birlik içinde kalmasıyla Türkiye’nin ve KEİ ülkelerinin milli ekonomi politikalarının büyümesine de önemli bir kazanç sağlanacak.

Bu gerekçelerle İstanbul’u merkez alan KEİ Tahkim Merkezi kurulması önerilerinin Dış İşleri Bakanlığı tarafından uygun görülerek, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne tevdi edilmesini gayet olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü (KEİ)

Bölgesel bir ekonomik iş birliği örgütü olan Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (KEİ), Devletimizin öncülüğünde 25 Haziran 1992 tarihinde düzenlenen İstanbul Zirvesi’yle kurulmuş olup 1994 yılında hizmete giren ve Daimi Sekretaryası İstanbul’da bulunan önemli bir kuruluştur. Üyeleri Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Sırbistan Karadağ’dır.

Sekretaryası İstanbul’da bulunan KEİ’nin amacı; KEİ üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirmeleri, böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için seçilen araç ise ekonomik iş birliğidir. Üye ülkeler arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerin, uyumun geliştirilmesi istikrar ve barışın korunması, bölgedeki dostluğun ve iyi komşuluk ilişkilerinin teşvik edilmesi için örnek bir model olarak gündeme gelmiştir.