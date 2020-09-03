Karaca, Weimar'dan sonra Homend'i de satın alıyor

KERİM ÜLKER

Dünyaca ünlü araştırma şirketi GfK’nın 2019’da açıkladığı verilere göre küçük ev aletleri sektörü hızla büyüyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da önemli bir oranda büyüme yaşayan sektörün küresel rakamı, küçük ev aletlerinin 66 milyar dolarlık bir pazar olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde 2018’i yüzde 7.4’lük büyüme oranıyla kapatan sektörün Türkiye verileri ise daha yüksek. 2019’da yüzde 16’lık büyüme gösteren sektörün satış hacmi ise 1.4 milyar TL. Sektörün en önemli oyuncuları arasında ise yerliler var. Bunlar arasında Homend en dikkat çekenlerinden.

2017 –2019 tarihleri arasında TÜSİAD’in 18’inci Başkanlığı görevini yürüten Erol Bilecik’in sahibi olduğu Homend, satılıyor. Homend’i Karaca markası satın alıyor. Görüşmelerin tamamlandığı, satış sürecinin önümüzde günlerde açıklanacağı ifade ediliyor.

Erol Bilecik

2009’da kuruldu, dünyaca ünlü ödülleri aldı

Bilecik’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Index Grup çatısı altındaki Homend, 2009 yılının Haziran ayında 5 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. İlk ürünlerini Eylül 2010’da piyasa sunan şirket, ütü, mutfak ürünleri, elektrikli süpürgesi ve kişisel bakım ürünleri bulunan marka; ısıtma-soğutma, temizleme, ev aksesuarları olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor. İlk dönemde üretimlerini Hong Kong merkezli KJI Industrial ile yapan Homend kısa sürede dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot Design Awards’dan üç ödül birden alarak önemli bir başarı sağlamıştı.

Fatih Karaca

Emsan, Jumbo ve 230 yıllık Weimar’ı satın almıştı

Homend’i satın alan Karaca ise sektörünün öncü firmalarından biri. 1973’te cam atölyesinde Arif Karaca tarafından kurulan Karaca, 1990’larda çelik çatal bıçak üretimine girdi. 1994’de ilk Karaca markalı çelik tencerelerini üreten şirket, 1998’de porselen üretimine başladı. 2008’de Emsan’ı alan şirket, 2012’de Karaca Home’u kurdu. Satın almalara devam eden Karaca, 2014’te Jumbo markası, 2018’de ise Alman Weimar markasını satın aldı. Karaca Ailesi’ne katılan Weimar, bu satın almalar arasında en fazla dikkat çeken şirket. Bavyera Bölgesi’ne komşu Weimar’da 1790’da kurulan şirket, Türkiye’de daha çok antikacılarda ilgi gören porselenleriyle biliniyor. Almanya’nın en eski ve yaşayan porselen markalarından biri olan ve 220 kişinin çalıştığı Waimar’ın son sahibi Rosenthal Ailesi’ydi. Yaklaşık 2 milyar lira ciro yapan Karaca, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

(dunya.com)