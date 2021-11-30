Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Finansman Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan temiz enerji ihtiyacını sağlamak vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali finansman imza töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile kıymetli bir kaynağı temin etmiş bulunuyoruz. Kalyon olarak sağladığımız bu kaynak, Türkiye ekonomisine olan güvenin yanı sıra, Kalyon Holding’in sağlam ve sürdürülebilir finansal yapısının da ispatıdır” dedi.

Güneş Enerjisi Santrali hedeflenen tarihten bir yıl önce tam kapasiteye geçecek

Santralin tamamlanma tarihi ile ilgili de önemli bir gelişmeyi paylaşarak sözlerine devam eden Cemal Kalyoncu, “Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin şimdiden 550 MW’ı işletmeye alınmış durumda. Kalyon PV fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 MW’a çıkarttık. Santral, 1350 MW panel kurulu gücü ile tam kapasiteye ulaşacak. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki, hedeflerimizin çok ilerisindeyiz. Santralin tam kapasite ile faaliyete geçme hedefini bir yıl öne çekmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Projede finansmanın sağlanmasından, yatırımın gerçekleşmesine kadar tüm aşamaların Kalyon Holding tarafından üstlenilmiş olmasının Kalyon Holding’in entegre yapısının, hızının ve gücünün göstergesi olduğunu belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

“Kalyon Enerji, Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji alanındaki kararlılığını bütün dünyaya gösterirken, aynı zamanda ülkemize yıllık 400 Milyon Dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türkiye’de de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından stratejik önem taşıyor. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi santrali tamamlandığında, tek bir saha üzerine kurulu Avrupa’nın en büyük güneş santrali olacak.”

Dünya’da çok az ülkede uygulanan ingot üretiminden başlayarak, wafer, hücre, panel üretimini Ar-Ge merkezi dahil tek bir çatı altında birleştirerek eşsiz bir konumda olan Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası, geçtiğimiz yıl kapasite artışı kararı alarak üretim kapasitesini 500 MW’dan 1000 MW’a çıkarmıştı.

Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası, aynı zamanda Türkiye ve dünyada yenilenebilir enerji sektörünün ve piyasanın taleplerini karşılayacak panel arzı sağlıyor.

Dünya Bankası’nın çevresel risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi standartlarının büyük bir titizlikle uygulandığı Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, çevre ve sosyal etki açısından kritik öneme sahip, tamamlandığında 20 milyon metrekarelik bir alanda temiz enerji üretimi gerçekleştirecek.

Türkiye’nin çöl niteliğindeki tek bölgesi olan Konya ili Karapınar ilçesi Acıgöl havzasında inşa edilen, 2600 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerji Santrali, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla da doğrudan mücadele ediyor. Santral, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, 1.5 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçecek.

1350 MW DC kurulu gücüyle Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santralinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon kişinin elektrik tüketimini karşılayacak.